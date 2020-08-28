ⓒ KBS

القانون عبارة عن مجموعة من القواعد أو الأعراف الاجتماعية التي تفرضها الدولة بغرض تحقيق العدالة والحفاظ على النظام الاجتماعي. قد يختلف القانون قليلاً من بلد إلى آخر، لكنه يعكس بشكل عام واقع المجتمع وقيمه. في هذا السياق، يمكننا فهم المجتمع الكوري الشمالي بشكل أفضل من خلال فحص قانونه. نتعرف اليوم في برنامجنا "داخل كوريا الشمالية"، على القانون في كوريا الشمالية. ربما تكون تعليمات الزعيم الأعلى والحزب هي القانون في كوريا الشمالية. لا يسعنا إلا أن نتساءل عما إذا كان لدى كوريا الشمالية أيضًا دستور وقانون جنائي وقانون مدني، مثل تلك القوانين الموجودة في كوريا الجنوبية. الشمال الاشتراكي لديه قوانين ويقوم بمراجعتها عند الضرورة.





المحامي "أوه هيون – جونغ":

كوريا الشمالية لديها "قوانين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" طبعتها شركة نشر القانون. بل إن مدونة القوانين لها ملحقها، مما يشير إلى سن قوانين جديدة أو تغيير القوانين القائمة. على ما يبدو، كوريا الشمالية لديها قوانين مختلفة. ويتضح هذا أيضًا من حقيقة وجود قضاة ووكلاء نيابة ومحامين في الشمال، وأن عددًا من الأساتذة يُدَرِّسُون القانون في جامعة كيم إيل سونغ .





قد يتساءل الكثيرون عما إذا كانت قوانين كوريا الشمالية معترف بها في كوريا الجنوبية. يعتمد ذلك على ما إذا كان يتم الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة رسمية أم لا. في كوريا الجنوبية، تعتبر المحكمة العليا والمحكمة الدستورية كوريا الشمالية "منظمة مناهضة للحكومة" وتعرّفان العلاقات بين الكوريتين على أنها "علاقة خاصة تم تشكيلها مؤقتًا في سياق السعي إلى الوحدة". وهذا يعني أن كوريا الجنوبية لا تعترف بقوانين كوريا الشمالية. في المقابل، تعترف الصين وروسيا بكوريا الشمالية كدولة مستقلة وبالتالي تعترفان بقوانينها.





المحامي "أوه هيون – جونغ":

في كوريا الجنوبية، يقال إن قوانين كوريا الشمالية لا تُعْتَبَر قوانين؛ لأن كوريا الشمالية ليست دولة والجنوب والشمال في علاقات خاصة. منطقيا، هذا أمر مقبول. إن تَصَوُّر كوريا الجنوبية أو تصنيفها لكوريا الشمالية قد تَغَيَّر بمرور الوقت، من "منظمة مناهضة للحكومة تَدَّعِي لقب الدولة" إلى "الطرف الآخر"، الذي تقيم معه كوريا الجنوبية علاقات خاصة ويجب أن تسعى لتحقيق الوحدة السلمية معًا". لذلك، قد لا تعترف كوريا الجنوبية بكوريا الشمالية كدولة، لكنها تعتبرها طرفًا يمكنها التحدث إليه. ومع ذلك، فإن كوريا الجنوبية تُعَرِّف كوريا الشمالية بأنها "مجموعة من الأشخاص يحتلون منطقة معينة" وقوانينها ليست أكثر من قواعد المجموعة.





الجنوب الرأسمالي والشمال الاشتراكي لديهما قوانين مختلفة جدا. تبدأ ديباجة دستور كوريا الجنوبية بعبارة "نحن شعب كوريا". من ناحية أخرى، في دستور كوريا الشمالية، تظهر عبارة "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" في البداية. يركز دستور كوريا الشمالية على الدولة والجماعات أكثر من التركيز على الأفراد. فالكوريتان تختلفان بشكل كبير في القوانين الأخرى.





المحامي "أوه هيون – جونغ":

بينما يبدأ دستور كوريا الجنوبية من وجهة نظر الأفراد أو أفراد مجتمع الدولة، فإن المجتمع نفسه يشكل بداية كوريا الشمالية. يتكون القانون الجنائي الكوري الجنوبي من 372 مادة، لكن القانون الكوري الشمالي يحتوي على 161 مادة. في الشمال، يتعامل القانون الجنائي في الغالب مع الجرائم ضد إدارة الدفاع، والاقتصاد الاشتراكي والثقافة، والإدارة العامة. يظهر أن القانون يهدف إلى حماية الدولة بشكل عام وليس الأفراد. وبالمثل، فإن القانون المدني لكوريا الشمالية يحتوي فقط على 271 مادة، مقارنة بـ 1118 مادة في كوريا الجنوبية. من حيث العدد، هذا فرق مذهل. ينص القانون المدني بشكل عام على قواعد بشأن الحقوق الفردية أو الممتلكات الخاصة. في كوريا الشمالية، هذا الجزء أقل أهمية بكثير من القواعد المتعلقة بالمجموعات أو المجتمع.





يختلف مفهوم حكم القانون في كوريا الشمالية بشكل صارخ عن مفهوم كوريا الجنوبية. في الجنوب، تهدف القوانين إلى حماية الحقوق الأساسية للشعب والسيطرة على سلطة الدولة، على أساس القيم الدستورية. في الواقع، من الصعب على كوريا الشمالية تنفيذ حكم القانون. وفقًا لنظرية القانون في الماركسية اللينينية، فإن القوانين محكوم عليها بالانقراض أثناء الانتقال إلى المجتمع الشيوعي. لذلك، فإن كوريا الشمالية لم تهتم حقًا بدور القوانين. لكن المجتمع الكوري الشمالي أكد مؤخرًا على هدف ودور القوانين.





المحامي "أوه هيون – جونغ":

في الماضي، كان تطبيق القانون في كوريا الشمالية مجرد وسيلة لتنفيذ أيديولوجية الزعيم أو سياسات الحزب. كان يُنظر إلى قوانين كوريا الشمالية على أنها أمر خاضع للسياسة، لذلك كانت لها قيود. ولكن لتأمين شرعية انتقال السلطة من الزعيم السابق "كيم جونغ – إيل" إلى الزعيم الحالي "كيم جونغ – أون"، احتاجت كوريا الشمالية إلى بعض الأطر المؤسسية الأخرى لتنظيم الناس. أيضا في عملية تنفيذ سياسة الانفتاح الاقتصادية، كان لا بد من إجراء تبادلات اقتصادية وثقافية مع العالم الخارجي. أدت هذه التغييرات إلى قوانين أقوى تحكم سلوكيات الناس وأنشطتهم. يقال إنه تم سن وتعديل وتنقيح قوانين مختلفة في الشمال. تم الآن تشريع اللوائح السابقة لحزب العمال في خطوة لتنظيم الناس في ظل حكم القانون.





لا تزال سيادة القانون إجراء شكلي في كوريا الشمالية. لكن من الواضح أن القوانين سارية كنظام لإدارة المجتمع الكوري الشمالي. هذه بالتأكيد علامة جيدة لكوريا الجنوبية، وهي شريك كوريا الشمالية الذي يسعى للتعاون عبر الحدود والتبادلات وكذلك التوحيد. يشرح المحامي "أوه" الآن كيف يتعين على الكوريتين ترتيب النظام القانوني استعدادًا لإعادة التوحيد.





المحامي "أوه هيون – جونغ":

أولاً، يحتاج الخبراء في كوريا الجنوبية إلى التعرف على القوانين الحالية في الشمال لفهم المجتمع الكوري الشمالي بشكل أفضل. قد يعتقد بعض الناس أن التوحيد يتعلق بتوسيع النظام السياسي لكوريا الجنوبية إلى نظام كوريا الشمالية. لكن التوحيد هو أكثر من مجرد توسيع لنظام سياسي. في كوريا الموحدة، ينبغي السماح لشعب شبه الجزيرة الكورية بأكمله بالسعي إلى الحرية والمساواة والسعادة، مع احترام كرامته وقِيَمِه. هذا هو هدف التوحيد. من الضروري توحيد الاندماج بطريقة تخدم هذا الغرض.





تختلف قوانين كوريا الجنوبية اختلافًا كبيرًا عن قوانين كوريا الشمالية. لذلك، حتى لو تم توحيد الكوريتين، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتحقيق الوحدة في المجال القانوني. كانت الاختلافات بين الألمانيتين الغربية والشرقية أصغر، مقارنة بتلك التي بين الكوريتين الجنوبية والشمالية. ولكن حتى بعد إعادة توحيد ألمانيا من قبل الجانب الغربي الذي استوعب الجانب الشرقي، فإنها لا تزال في طور توحيد القوانين. يبدو من الضروري فهم القوانين في كلتا الكوريتين بالضبط والاستعداد لنظام قانوني مثالي في عصر موحد.