ⓒ Deepixel

سنتعرف على شركة "ديب بيكسل Deepixel"، وهي مزود خدمة تجريبية افتراضية تعتمد على تقنية رؤية الكمبيوتر المتقدمة.





مديرها التنفيذي "لي جيه هون 이제훈":

"ديب بيكسل 딥 픽셀" هي شركة ناشئة تعمل على تطوير تقنية تحديد وتحليل الوجوه والأيدي البشرية بناء على رؤية الكمبيوتر والتعلم الآلي. الغرض من ذلك هو تغيير طريقة تفاعل الناس مع العالم الرقمي. تأسست الشركة في عام 2016، وقد طورت تقنية تجريبية افتراضية للواقع المعزز ولشركات التجارة بالواقع المعزز التي تبيع المجوهرات أو الإكسسوارات. عند شراء عناصر الموضة مثل المجوهرات، يفرض المستهلكون أذواقهم وأساليبهم، لكن عند التسوق عبر الإنترنت، لا يمكنهم تجربة تلك المنتجات فعليا، لذلك من الصعب اختيار المنتجات التي تناسبهم جيدا. لقد ركزنا على هذا الجزء بهدف تقديم تجربة شراء أفضل.





في تقنية التركيب الافتراضي، تعتبر تجربة المجوهرات تحديا بشكل خاص، لأنه من الضروري تحديد أجزاء الجسم بدقة مثل الأذنين والأصابع. حصل السيد "لي" على درجة الدكتوراه في كلية "جورجيا تِك Georgia Tech" في الولايات المتحدة وعمل على خوارزميات معالجة الصور في معهد أبحاث تابع لإحدى الشركات الكبرى في كوريا. بعد ذلك تمكنت شركته "ديب بيكسل" من التوصل إلى تقنية لمعرفة التفاصيل الدقيقة لجسم الإنسان أو الأشياء. ومن خلال تطوير هذه التكنولوجيا بشكل أكبر، ابتكرت الشركة حلا تجريبيا افتراضيا قادرا على تحديد الموقع الدقيق للأذنين.





مديرها التنفيذي "لي جيه هون":

في السابق، كانت خدمات التجربة الافتراضية غير فعالة إلى حد ما لأن الصور التي تم إنشاؤها بواسطتها لم تكن تبدو حقيقية. اعتقدنا أنه يمكننا تحقيق ذلك إذا تمكنا من استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتقديم خدمة جديدة تختلف بشكل واضح عن الخدمات الحالية. لنفترض أن إحدى العميلات تريد تجربة زوج من الأقراط افتراضيا. سيظهر وجهها على شاشة ثنائية الأبعاد، لكننا نفترض صورة ثلاثية الأبعاد لوجهها. لهذا الغرض، من الضروري اكتشاف الزوايا والأوضاع المختلفة للوجه بدقة، ثم نحدد الموضع الدقيق للأذنين في الوجه وشحمة الأذن، لنكون أكثر تحديدا. يمكننا معرفة ما إذا كانت الأذنين مخفية أم لا، بما يتماشى مع أوضاع معينة للوجه. يبدو وكأنه إجراء معقد. ولكن يمكن للعملاء استخدام خدمة التجربة الافتراضية من خلال إظهار وجوههم أمام الكاميرا.





مسلحة بتكنولوجيا قوية، استقطبت شركة ديب بيكسل استثمارات من شركة نيفر Naver، التي تعد أكبر بوابة إنترنت في كوريا. وفي مايو من هذا العام، كشفت الشركة عن خدمة تركيب المجوهرات الافتراضية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تسمى "ستايل إيه آر StyleAR ". وباستخدام هذه الخدمة، يمكن للعملاء تجربة منتجات المجوهرات فعليا قبل شرائها عبر الإنترنت. ويمكن لزوار مراكز التسوق عبر الإنترنت ارتداء مجوهرات مختلفة واحدة تلو الأخرى لمعرفة ما إذا كانت تتناسب بشكل جيد مع شكل وجوههم أو لون بشرتهم، وقياس حجمها تماما مثل الواقع. وباستخدام بيانات الشراء السابقة، يمكن للعملاء تلقي توصيات بشأن المنتجات التي قد تبدو جيدة بالنسبة لهم. هكذا يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة تسوق مرضية وشخصية، بينما يمكن لمشغلي مراكز التسوق تشجيع المستهلكين بثقة على الحصول على منتجاتهم وتخفيض النفقات أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تفضيل هذه الخدمة المريحة للجميع في عصر وباء كورونا، حيث يمتنع الناس عن الاستهلاك وجها لوجه.





مديرها التنفيذي "لي جيه هون":

لاقت هذه الخدمة استجابة حماسية من العملاء. يقولون إنهم وجدوا هذه الخدمة مذهلة ومثيرة للاهتمام وأنه من السهل جدا تصفح المنتجات المختلفة، حيث يتم تحليل شكل الوجه أو لون البشرة أو لون أحمر الشفاه وتقديم توصيات بالمنتجات التي تتوافق معهم بشكل جيد. كما يتم أيضا عرض المنتجات التي تم شراؤها من قبل عملاء آخرين يشبهونهم. في هذه الأيام، لا يتم تشجيع المستهلكين على الذهاب إلى المتاجر غير المتصلة بالإنترنت لشراء الأقراط. لكن يمكنهم التحقق من حجمهم المفضل أو أسلوبهم المفضل من المجوهرات عبر الإنترنت بسهولة وبالتالي تقليل تكاليف تغيير أو إرجاع المنتجات. يشيد العديد من العملاء بالمزايا المختلفة للخدمة.





نقطة أخرى جيدة في هذه الخدمة هي أنها تعمل بسلاسة على كل من الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، حيث يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية استخدام خدمة التركيب الافتراضية هذه في الوقت الفعلي بكل سهولة. ومع ذلك، لم يكن من السهل على الإطلاق تطوير هذه التكنولوجيا. فقد كان من الصعب جمع صور للوجوه والأيدي بأوضاع مختلفة وعمل بيانات منها. كما واجهت الشركة حواجز دخول عالية إلى سوق المجوهرات المحلية المحافظة.





ⓒ Deepixel

مديرها التنفيذي "لي جيه هون":

وجدنا أن هناك العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة في سوق المجوهرات الكورية. لم يكلف الكثير منهم عناء اعتماد التكنولوجيا العالية لتحقيق تأثيرات تسويقية طويلة المدى ولكن ركزوا على المبيعات قصيرة الأجل بدلا من ذلك. في البداية، واجهنا صعوبة كبيرة في إقناعهم باستعمال منتجنا. ولحسن الحظ، أصبحت تقنيتنا معروفة تدريجيا من خلال الكلام الشفهي، واستخدم بعض التجار المشهورين تقنيتنا، مما دفع العديد من الشركات الصغيرة إلى الاتصال بنا. بالإضافة إلى الخواتم والأقراط، نعمل أيضا على تطوير تقنية تجريبية افتراضية لفن الأظافر. في فن الأظافر، يزيل الناس الأظافر الهلامية باستخدام مادة كيميائية. لكن هذه العملية قد تتلف الأظافر. من المتوقع أن تبدد تقنيتنا المخاوف بشأن هذه المشكلة وتوفر المزيد من الفوائد للعملاء.





تخطط ديب بيكسل لتوسيع خدمة التركيب الافتراضية لتشمل بالإضافة إلى المجوهرات كلا من فن تزيين الأظافر وساعات المعصم. ويمكن للمستهلكين تجربة أكبر عدد ممكن من المنتجات دون الاهتمام بموظفي المبيعات في المتاجر غير المتصلة بالإنترنت. وفي الواقع يمكننا تجربة بيئة تسوق كهذه في المستقبل غير البعيد.





مديرها التنفيذي "لي جيه هون":

كشركة تكنولوجية ناشئة، تأمل ديب بيكسل في أن يستمتع العديد من الأشخاص بحياتهم بطريقة أكثر راحة من خلال التكنولوجيا والخدمات التي نقدمها. في الوقت الحاضر، تعد سوق المجوهرات خارج الإنترنت أكبر بكثير من سوق المجوهرات عبر الإنترنت. لكن المراهقين والشباب في سن العشرين يتجهون بشكل متزايد إلى السوق عبر الإنترنت، لذلك يمكن أن تنمو خدماتنا بشكل أسرع. نعتقد أننا يمكن أن نجذب بشكل كبير أسواق المجوهرات الأكبر في الخارج، بما في ذلك أسواق جنوب شرق آسيا والأمريكتين وأوربا. وبعد تعزيز قاعدتنا في كوريا، نفكر في استكشاف الأسواق الخارجية أيضا.





مع تسريع جائحة كورونا المطولة لأشكال الاستهلاك غير المباشرة، توفر شركة ديب بيكسل خدمة تجريبية افتراضية أصبحت ذات أهمية متزايدة للمستهلكين. ونأمل أن تستمر هذه الشركة في لعب دور رائد في تعزيز الصناعة بحيث يستفيد المزيد من الأشخاص من تقنية الذكاء المرئي حتى في حقبة ما بعد كورونا.