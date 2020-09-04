الممثل بارك بو غوم ينضم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

الدكتور أحمد عبد الرزاق: تَوْق الإنسان للوصول إلى السماء
2020-09-04
#أخبار الساحة الفنية l 2020-09-02
انضم الممثل "بارك بو غوم" إلى الخدمة العسكرية الإلزامية يوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الماضي ، حيث سيخدم عضوا في الفرقة الموسيقية العسكرية للقوات البحرية لمدة عامين بعد تلقى تدريبات عسكرية أساسية تستغرق 6 أسابيع في قيادة التعليم والتدريب البحرية في مدينة "تشانغ وان" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".
وستنتهى خدمته العسكرية في شهر أبريل من عام 2022
2020-09-04
2020-09-04
2020-09-04
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