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الممثل بارك بو غوم ينضم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

#أخبار الساحة الفنية l 2020-09-02

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

انضم الممثل "بارك بو غوم" إلى الخدمة العسكرية الإلزامية يوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الماضي ، حيث سيخدم عضوا في الفرقة الموسيقية العسكرية للقوات البحرية لمدة عامين بعد تلقى تدريبات عسكرية أساسية تستغرق 6 أسابيع  في قيادة التعليم والتدريب البحرية في مدينة "تشانغ وان" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".

وستنتهى خدمته العسكرية في شهر أبريل من عام 2022

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