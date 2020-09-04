الرئيس مون يشيد بتصدر أغنية بي تي إس قائمة بيلبورد هوت 100

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وصف الرئيس الكوري "مون جيه إين" تصدر أغنية "ديناميت" لفرقة "بي تي إس" قائمة "بيلبورد هوت 100" بأنه "انتصار يرفع كبرياء الكي-بوب".

وأضاف الرئيس "مون" في تغريدته على تويتر اليوم الثلاثاء أن أغنية "ديناميت" لها مغزى خاص، لأنها تشمل رسالة إلى شعوب العالم التي تمر بأوقات صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال إن فرقة "بي تي إس" استطاعت تسجيل صفحة جديدة في تاريخ الكي-بوب، حيث تعد أول فنان كوري يحتل المركز الأول في قائمة "بيلبورد هوت 100".

وهنأ الرئيس الفرقة قائلا إن إنجاز "بي تي إس" سيكون قوة دفع كبيرة للشعب الكوري الذي يواجه صعوبات بسبب انتشار فيروس كورونا.