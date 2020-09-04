الخطوط الجوية القطرية تنقل أكبر عدد من المسافرين من كوريا

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تعتبر شركة الخطوط الجوية القطرية من أكبر شركات الطيران العربية في كوريا منذ شهر أبريل الماضي.

وقال تقرير أعدته وزارة الأراضي والنقل الكورية مؤخرا إن الشركة القطرية نقلت أكبر عدد من المسافرين من كوريا إلى دول الشرق الأوسط والعكس صحيح من بين إجمالي شركات الطيران العربية منذ شهر أبريل إلى شهر يوليو من هذا العام.

وخلال هذه الفترة زار أكثر من تسعة عشر ألف مسافر إلى البلاد على متن الخطوط الجوية القطرية. وطبقا للبيانات المحلية ذات الصلة، قامت الشركة القطرية بنقل أكثر من أربعة آلاف طن من الشحنات الجوية في شهر يوليو الماضي لتحتل المركز الأول من بين شركات الطيران العربية في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط القطرية ظلت تحافظ على تنظيم الرحلات بين سيول والدوحة طوال فترة انتشار جائحة كورونا بحيث تستمر الآن في تنظيم 7 رحلات كل أسبوع من أجل ربط كوريا بالشبكة الدولية.

يذكر أن الشركة القطرية تنظم أكثر من خمسمائة رحلة كل أسبوع من العاصمة القطرية إلى أكثر من ثمانين مقصدا في مختلف أنحاء العالم. وقال "توماس سكروبي" إن شركته ظلت تلبي احتياجات الكوريين إلى الرحلات الجوية وتساهم في حفاظ كوريا على الأعمال الدولية وسط توقف الكثير من شركات الطيران عن تنظيم الرحلات خوفا من الجائحة.

وأكد على أنه يفخر بتنظيم الرحلات بين سيول والدوحة كل يوم من أجل تأميين عودة الكوريين إلى بلادهم من الخارج. وذكر أن الشركة استطاعت أن تصبح أكبر شركات الطيران العربية من حيث عدد الركاب بفضل الدعم الكبير المقدم من قبل وكالات السفر الكورية والمستهلكين الكوريين، مضيفا أن الشركة أصبحت تتمتع بالمزيد من الثقة من قبل المسافرين الكوريين.