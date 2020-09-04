وضع تلفزيون كوري في مقر البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر

ⓒ SAMSUNG

من المتوقع أن يتم وضع جهاز كبير للتلفزيون من صناعة شركة سامسونغ للإلكترونيات في مقر البرلمان الجديد الذي سيتم بناؤه في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

فازت الشركة الكورية مؤخرا بعقد خاص لإنتاج شاشة عرض كبيرة الحجم ليتم تشغيلها في المبنى المهم في العاصمة الإدارية التي ستنطلق العام القادم.

وهذه الشاشة عبارة عن The Wall أو "شاشة جدارية"، وتم تطبيق تقنية "إل إي دي" الدقيقة، ويبلغ عرضها 4.9 متر وطولها 2.9 متر. ومن المتوقع أن يتم عرض المعلومات الرئيسية عن البرلمان المصري بما في ذلك جدول أعماله أو موضوعات التصويت.

قال مسؤول في الشركة إنه تم إبرام العقد بسهولة بفضل حسن إبراز مختلف فوائد الشاشة مثل الوضوح العالي حتى من المسافة البعيدة. تجدر الإشارة إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة في مصر يمثل مشروعا كبيرا يتم تنفيذه على مساحة سبعمائة كيلومتر في منطقة الصحراء التي تبعد حوالي خمسة وأربعين كيلومترا عن شرق القاهرة ومن المتوقع أن تنطلق العاصمة الإدارية في العام القادم.