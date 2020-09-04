ترويج المخلل الكوري كيمتشي عبر قناة كردية بالعراق

مصدر الصورة : مكتب أربيل للسفارة الكورية لدى العراق

صرح مكتب أربيل للسفارة الكورية لدى العراق بأن قناة رووداو الكردية قامت مؤخرا ببث برنامج يقدم كوريا.

وشارك "تشيه كوانغ جين " مدير المكتب في برنامج "عين رووداو" الذي تم بثه مساء يوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي بحيث قرأ شعرا كتبه بنفسه باللغة الكردية حول تعزيز علاقات الصداقة بين كوريا والحكومة الكردستانية في ظل أزمة جائحة كورونا.

كما قام بطهي "فطيرة المخلل كيمتشي" في البرنامج وأتاح لمقدم البرنامج فرصة تجربتها مشيرا إلى أن تناول المخلل الكوري التقليدي يؤدي إلى تعزيز المناعة ولهذا فقد يساعد على الوقاية من الجائحة.

وذكر أيضا أن المسلسلات التلفزيونية والأفلام والأغاني الكورية تلقى رواجا كبيرا في منطقة كردستان بحيث زاد اهتمام سكانها بدوره بالثقافة الكورية مما أدى إلى زيادة الطلبات من المنتجات الكورية مشيرا إلى أن المخلل الكوري كيمتشي يباع حاليا في بعض المتاجر هناك.

يقال إن برنامج "عين رووداو" عبارة يقدم حياة الدبلوماسيين المقيمين في المنطقة الكردية. وسبق لمكتب أربيل للسفارة الكورية أن تبرعت بحوالي أربعمائة ألف دولار من منتجات الوقاية من الجائحة في الثاني عشر من الشهر الماضي.