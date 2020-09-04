كوريا تحتل المركز الثاني عالميا من حيث التلوث الضوئي

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إن المدن الكورية بشكل عام والعاصمة سيول بشكل خاص جميلة في النهار، لكن لهأ سحرها الخاص ليلاً، لأن المنظر يكون أجل وأكثر تألُّقًا بفضل الأنوار المُزَيِّنَة للمباني والجسور فالعاصمة سيول مشهورة بمنظرها الليلي الجميل.

الجدير بالذكر إن الأنوار مفيدة في الحياه اليومية حيث لا يمكن العيش بدونها في الليل كما أنها تجعل المدن ساحرةً في الليل لكن في نفس الوقت ينزعج الناس من هذه الأنوار وخصوصًا حينما تبدو ساطعة جدًا، ويوجد الكثير من أنواع الإضاءة منها الأنوار الطبيعية، كما توجد أنوار صناعية تتنوع الأنواع من الأنوار القادمة من الأجهزة التلفزيونية، مثل شاشات التليفزيون، أو الهواتف الذكية وأنوار الغُرَف، ولا شك أن هذه الأشياء تمنعنا من النوم العميق والكافي. حيث يعاني كثير من الناس في هذا العصر خاصة سكان المدن الكبيرة من نقص النوم ومن أكبر أسبابها إزعاج الأضواء، لدرجة جعلتْ منظمةَ الصحة العالمية تعتبر تلوث النور كمادة مسببة للسرطان، حسب إحصائيات وزارة البيئة الكورية، فإن مرات شكاوى سكان المدن بشأن تلوث النور في المدن، تبلغ 7 آلاف حالة لدرجة جعلتْ كوريا تحتل المركز الثاني بعد إيطاليا من حيث نسبة مساحة الأراضي المُعَرَّضَة لتلوث الأضواء. يرجع السبب في كوريا إلى المساحة الضيقة وعدد السكان الكثيف في المدن الكبرى والاستخدام المفرط للأنوار الاصطناعية ، كلما زار السياح الأجانب كوريا أشادوا بأن البلاد دائما أنوارها ساطعة، حيث يقوم الناس بأنشطة إيجابية حتى في منتصف الليل بينما نجد أن المدن في البلدان الأخرى ساكنة وهادئة بدون الناس والمصابيح في الليل.





تجدر الاشارة الي أن عددا من المحلات والمطاعم في كوريا تفتح أبوابها حتى في وقت متأخر مقارنة مع البلدان الأخرى التي تُغلق أبوابها في وقت مبكر من المساء هذه ليست نقطة مميزة بالنسبة للبلاد، إن مثل هذا النوع من تلوث الضوء يعرقل حياة الجمهور المنعشة والصحية، كما تؤثر سلبا على البيئة في نفس الوقت أكبر تأثير هو نقص النوم، ويكون نقص النوم أكبر سبب لجميع الأمراض، مثل السمنة والكآبة وفَقْد القدرة على التذكر والتركيز، وكثير من الأمراض ونجد بعض الناس خاصة الشباب الذين يفضلون ممارسة الرياضة في المراكز الرياضية ليلا، لكن ذلك أيضا خطير، لأن الأضواء في المركز الرياضي، أقوى من الأضواء في الأماكن الأخرى.

من أجل التمتع بالنوم الكافي والصحة والعافية، نحتاج إلى بذل الجهود من أجل قلة التعرض للضوء مثل تقليل استخدام الهاتف الذكي، وإقفال الأنوار في غرفة النوم.