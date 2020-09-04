نشاط منظمات لحماية اللغة الكورية من المصطلحات الاجنبية

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في هذا العصر الحديث يعيش الانسان في ظل كثرة من الكتابات، حيث يقرأ نشرات الأخبار بالهاتف المحمول أو خدمة بالبريد الإلكتروني المُقدم من قبل وكالات الأنباء، لذلك تظهر كل فترة مصطلحات جديدة وتختفي فجأة وتحل كلمات جديدة محلها.

يُشار الى إن اللغة ليست وسيلة للتواصل فقط بل على أساس اللغة نُوَسِّع أفكارنا ونتعلم كيفية الحديث وعن طريق اللغة يتغير المناخ المحيط بنا. وسط ذلك تظهر مصطلحات جديدة غير كورية بل إجنبية خاصة المصطلحات باللغة الإنجليزية في أغلب الأحيان أو خليط بين اللغتين الكورية والإنجليزية. يعبر الخبراء في اللغة الكورية عن قلقهم بهذا الشأن حيث يقولون إن اللغة القومية هي أحد حقوق الإنسان حيث كثرة استخدام الكلمات الإنجليزية قد تعني بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان، مثلا نجد مصطلح " Barrier-Free" المكتوب في بعض المباني، أنها تعني إلغاء بعض الحواجز التي تعرقل حركات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما في المدارس لكن لا يفهم كل المواطنين الكوريين مثل هذا المصطلح، لذلك يجب استخدام الكلمات الكورية الأكثر سهولة والأسرع فهمًا بالنسبة للأشخاص، وتوجد الكثير من الكلمات الإنجليزية في حياتنا اليومية مثل ذلك، مثلا في محطات المترو، كانت هناك كلمة "스크린 도어"، هي إنجليزية، لماذا لا يُكتب كلمة "안전문" الكورية التي تعني "باب الأمن"، بدلا من الكلمة الإنجليزية؟ تطرقت بعض المنظمات التي تعمل على حماية اللغة الكورية والتي تُشَجِّع الناس على استخدام اللغة الكورية بدلا من اللغة الإنجليزية والصينية إلى هذا الموضوع، هناك كلمة لا يفهم معناها وهي كلمة 'Kiss & Ride(키스 앤 라이드)'، هذه الكلمة موجود أمام بعض محطات المترو إنها تعني منطقة التوقف المؤقت.

إن المحافظة على اللغة تتعلق بالمحافظة على الثقافة لأن اللغة هي الحقيبة التي تحمل الثقافة. يمكن استخدام الكلمات الأجنبية عند الحاجة، لكن يلاحظ كثرة الكلمات الأجنبية والإنجليزية خاصة بصورة مفرطة في كوريا كما يلاحظ كثرة استخدام الحروف الصينية لدرجة تتلاشى معها الكلمات الكورية الأصلية، وتحل محلها اللغة الإنجليزية والحروف الصينية.