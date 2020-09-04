معارضة واسعة بعد قرار الحكومة رفع سن المسنين الي 70

ⓒ Getty Images Bank

تسعى الحكومة الكورية الى رفع نسبة عمر المسنون من 65 سنة حاليا إلى 70 سنة مما يعنى أن مختلف أنواع الحوافز والفوائد التي يستفيد منها المسنون أكثر من 65 سنة سوف تنخفض مثل استخدام المترو مجانا، ودخول الحدائق أو المتاحف أو أية أماكن مجانا، جاء ذلك، بموجب تغيير الوعي الاجتماعي تجاه سن المسنين، حيث على أساس الاحصائيات التي تم إجراؤها في عام 2017، فإن مقياس سن المسنين في آراء المواطنين الكوريين تتراوح ما بين 70 و74 سنة، ثم ما بين 75 و79 سنة معنى ذلك أن أقل من 70 سنة، لا يعتبر مسنا في المجتمع الكوري ولا تقتصر إعادة تعيين سن المسنين على انخفاض المُمَيِّزَات التي كانت تُقَدَّم للمسنين، بل تتوسع وتتحسن السياسات الرامية إلى رفاهية المسنين أيضا مثل توسيع فرص العمل للمسنين، أو تخصيص منطقة إضافية لحماية المسنين على الطرق حيث ينبغي على سائِقِي السيارات على هذه الطرق، تقليل سرعة السيارة. كما تحاول الحكومة الكورية إقامة بنية تحتية في المواصلات لتكون صديقة للمسنين، ولخدمتهم وفي نفس الوقت، وسيتم اتخاذ قرارات مثل إيجاد مناخ سكني لصالح المسنين. على الرغم من ذلك، فقد تخرج أصوات الشكاوى حول تقليل الفوائد التي استفاد منها المسنون حتى الآن.

الجدير بالذكر انه بدأ منح المسنين ممن تزيد أعمارهم على 65 سنة، استخدام المترو والحافلة مجانًا ابتداء من عام 1980، وفي البداية، لم يكن ذلك مجانا بل منخفضا بنسبة 50 مائة من السعر الأصلي، ثم تحول إلى السماح للمسنين باستخدام وسائل المواصلات مجانًا من المتوقع أن السياسات الجديدة قد تواجه معارضة من قبل المسنين خلال فترات، لكنها خيار لا مفر منه نتيجة لزيادة عدد المسنين من سكان البلاد.