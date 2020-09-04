وزارتا الدفاع والعدل تنظم فعاليات ثقافية للجنود والسجناء





يعتبر شهر سبتمبر شهرا خاصا للقراءة في كوريا وتنظم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية مختلف أنواع الفعاليات الخاصة لثقافة القراءة في مختلف مناطق البلاد وبالتعاون مع الحكومات المحلية ودوائر التعليمية المحلية والمكتبات والمدارس وغيرها طوال هذا الشهر، تنطلق فعاليات هذا الشهر بتنظيم مهرجان القراءة الكوري لعام ألفين وعشرين الذي تشرف عليه بلدية جيه جو제주 من الرابع إلى السادس منه ويضم المهرجان عددا من فعاليات القراءة عن بعد والمتميزة بخصائص جيجو بما في ذلك برنامج "التعاون بين الشركات والمكتبات" الذي تنظمها شركات النشر بالتعاون مع المكتبات الصغيرة في الحارات.

كما يضم المهرجان فعالية خاصة بعنوان "نحن الآن نتذوق الكتب" يتم من خلالها تجربة صنع الأطعمة المذكورة في الأعمال الأدبية باستخدام المواد الغذائية الخاصة لجزيرة جيه جو كما ستقام ندوة علمية ذات الصلة تحت شعار "في زمن كورونا تسعة عشر نسأل قيمة القراءة مرة أخرى" في الرابع من هذا الشهر من المتوقع أن يتم بث الندوة بثا حيا عبر الإنترنت.

كما من المقرر أن تنظم وزارتا الدفاع والعدل أيضا بعض الفعاليات الخاصة لشهر القراءة بحيث ستقوم وزارة الدفاع بفعالية خاصة لنشر ثقافة القراءة بين الجنود بعنوان "تتابع توصية الكتب بين الجنود" يتم فيها توصية الكتب عبر الفيديوهات بين أعضاء الوحدات العسكرية وتقاسم الكتب الموصاة بها من خلال إضفاء التعليقات عليها كما ستقيم وزارة العدل مسابقة للكتابة بعد قراءة الكتب بين السجناء في سجن بوسان تحت شعار " أنا القارئ وأنا الحالم" من أجل توزيع مختلف الجوائز بالإضافة إلى ذلك ستنظم الحكومات المحلية والهيئات التعليمية والمكتبات المحلية مختلف فعاليات القراءة عن بعد بما فيها معارض الكتب والندوات العلمية وجلسات المناقشات وعروض الكتب عبر الإنترنت.

مثلا، تعقد مكتبة "يانغ جيه 양재" بالعاصمة سيول عرضا خاصا لكتب التصوير عبر الإنترنت بحيث تنظم لقاءات مع عدد من الأدباء وفعالية خاصة للعلاج بكتب التصوير بينما تنظم مكتبة المواطنين بمدينة بوسان حملة تحت شعار " نقرأ في شهر القراءة – التحدي لقراءة الكتب لمدة نصف ساعة كل يوم" تسعى من خلالها إلى زرع عادة القراءة بين المواطنين.

في هذا السياق أعربت الوزارة الكورية عن أمنياتها بأن يتخلص ويستفشى الشعب من الضغوط النفسية الناتجة عن الجائحة من خلال مختلف الفعاليات الثقافية عن بعد طوال شهر القراءة.