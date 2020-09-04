بدء العمل في تنفيذ مشروع حديقة السياحة الخاصة بالحيوانات الاليفة

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تبدأ إدارة منطقة "بيونغ تشانغ" بمقاطعة كانغ وان في تنفيذ عملية إنشاء حديقة السياحة الخاصة مع الحيوانات الأليفة ومن المتوقع أن ينتهي هذا المشروع الممول من القطاع الخاص والذي تبلغ قيمته ثلاثين مليار وون في عام ألفين وأربعة وعشرين يقال إن الإدارة اشترت سبعة وثمانين ألف متر مربع من الآراضي المملوكة لدى القوات المسلحة وأتمت الفوز بمختلف التراخيص الضرورية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وتنوي إطلاق عملية إنشاء مركز خاص لتربية الحيوانات الأليفة وبحثها.

كما تنفذ حاليا الإجراءات التمهيدية للمرحلة الثانية من المشروع والتي تحتوي إلى إنشاء فندق خاص للكلاب الأليفة، ومركز حي ومركز طبي ومركز للرفاهية والرعاية وغيرها بالإضافة إلى ذلك أبرمت اتفاقية عمل مع كل من جامعة سانغ جي상지 بمدينة وان جو 원주 وجامعة جونجو كي جون 전주기전 تستهدف تنمية الموارد البشرية الممتازة وتعزيز صناعة الحيوانات الأليفة وتنوي الإدارة تدريب وتوظيف خمسين شخصا من سكانها في مهنة رعاية الحيوانات الأليفة.

تهدف حديقة السياحة الخاصة للحيونات الأليفة التي ستبلغ مساحتها مائتي ألف متر مربع إلى الرعاية المناسبة لجميع مراحل حياة الحيوانات، ومن المتوقع أن تساهم في توسيع البني التحتية السياحية وأيضا في تنمية صناعة الحيوانات الأليفة بما في ذلك الطب والرفاهية والمواد الغذائية والحاجيات ذات الصلة.