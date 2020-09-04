جامعة التقنيات الصناعية تفتتح محل خاص بايجار ازياء مقابلات العمل

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افتتحت جامعة التقنيات الصناعية الكورية مؤخرا محلا خاصا بعنوان " SUIT FOR YOU’ أو البدلة الخاصة لك " يتم من خلاله إيجار الملابس الخاصة لمقابلات العمل لطلاب الجامعة والشباب الباحثين عن العمل في منطقة الجامعة ضمن مشروع دعم التوظف يقوم هذا المحل الذي يديره مركز فرص العمل التابع للجامعة بإيجار هذا النوع من الملابس من أجل تفعيل توظف الشباب والتخفيف عن الأعباء الاقتصادية المفروضة على الباحثين عن العمل. وبالإضافة إلى ذلك يقدم استشارات حول طرق الخوض لمقابلات العمل.

أي شخص من طلاب الجامعة أو الشباب الباحث عن العمل الذين سيخوضون لمقابلات العمل للحصول على فرص العمل في الشركات يمكنهم استئجار مجموعات من الملابس الرسمية المناسبة لهم بما في ذلك رباط العنق والحذاء والحزام والبدلة وتبلغ أقصى فترات الاستئجار خمسة أيام إذا كانوا من طلاب الجامعة يمكن استخدام هذه الخدمة بلا نهائة وبالمجان بينما يمكن لشباب المنطقة الباحثين عن العمل استخدام هذه الخدمة ثلاث مرات كل سنة على الأكثر إذا دفعوا رسوما رمزية من الاستئجار والغسل.

في هذا الصدد قال "تشيه جين كو 최진구 " مدير المركز بالجامعة إن سوق فرص العمل تواجه ركودا بسبب تداعيات جائحة كورونا معربا عن أمله في أن يساعد هذا المحل طلاب الجامعة وشباب المنطقة ولو بشكل متواضع.