نسبة 49% من المواظفين الذين انتقلوا في العمل زادت اجورهم

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اتضح أن أجور الموظفين الذين انتقلوا إلى شركات أخرى هذا العام ارتفعت بمليون وأربعمائة وخمسين ألف وون بالمتوسط، في هذا السياق أجرت شركة جاب كوريا المتخصصة في تقديم المعلومات عن فرص العمل عبر الإنترنت مسحا على تسعمائة وتسعة وأربعين موظفا وموظفة حاولوا الانتقال إلى شركات أخرى خلال هذا العام وصرحت الشركة أن واحدا وعشرين بالمائة منهم فقط نجحوا في الانتقال حسب نتيجة المسح.

بلغت نسبة انتقال الموظفات إثنتين وعشرين فاصل واحدة بالمائة بينما بلغت نسبة انتقال الموظفين عشرين فاصل سبع بالمائة لتكون نسبة الموظفات أعلى قليلا من نسبة الموظفين وحسب مراكز المناصب بلغت نسبة النجاح للموظفين العاديين ثلاثا وعشرين بالمائة بينما بلغت نسبة نجاح نواب المدير إثنتين وعشرين بالمائة، كما بلغت نسبة نجاح المدراء ثمان عشرة بالمائة ونسبة نجاح المدراء العامين تسع عشرة بالمائة وقال حوالي نصف الموظفين الناجحين في الانتقال إلى شركات أخرى أي تسع وأربعون بالمائة منهم على وجه التحديد إن أجورهم السنوية ارتفعت بالمقارنة مع السابق.

لكن قال سبعة وعشرون بالمائة منهم إن أجورهم انخفضت بعد الانتقال بينما قال أربعة وعشرون بالمائة منهم بنفس المستوى مع السابق اتضح في المسح أن أجور أولئك الذين نجحوا في الانتقال ارتفعت بمليون وأربعمائة وخمسين ألف وون بالمتوسط.