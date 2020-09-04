الدكتور أحمد عبد الرزاق: تَوْق الإنسان للوصول إلى السماء





الدكتور المهندس أحمد عبد الرزاق، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس شركة "سام سونغ سي آند تي" في كوريا، فلسطينيُّ الأصل، حيث إن والديْه من مدينة صَفَد، وبعد احتلال فلسطين توجهوا إلى لبنان حيث نما وعاش وتعلم هناك، ثم تلقى تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية حتى درجة الدكتوراه.

ويقول في مقابلة خاصة مع القسم العربي إنه كان محظوظا للعمل مع شركة "سام سونغ" في العديد من مشروعات البناء الشهيرة، ويحكي عن مسيرته المهنية الحافلة بالعديد من الإنجازات المعمارية التي شملت الكثير من دول العالم، بما فيها كوريا الجنوبية. كما يتحدث الدكتور أحمد عبد الرزاق عن مشاركته في عمليات بناء العديد من أعلى المباني حول العالم، ومن بينها برج خليفة في دبي، ويقول إن المشكلة الرئيسية في تصميم مثل هذا البناء الضخم هي كيفية إدارة الهزات الأرضية والرياح. ويتحدث أيضا المعماري العالمي ذو الأصل العربي عن تاريخ ناطحات السحاب وتطور تقنياتها حتى الآن، مؤكدا على أن عملية تصميم ناطحات السحاب معقدة جدا، وكشف في حديثه للقسم العربي عن أنه يعمل حاليا على تصميم ثاني أعلى ناطحة سحاب عالميا في العاصمة الماليزية كوالالمبور. ويقول الدكتور عبد الرزاق إنه من الناحية التاريخية، يوجد مثلا في مصر العديد من المساجد ذات المآذن التي تتميز بالارتفاع ومقاومة الهزات الأرضية، حيث ظل الناس دائما يتساءلون عن كيفية الوصول إلى السماء.

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