تأجيل طرح فيلم فرقة «بي تي إس» الوثائقي الجديد بسبب كورونا





تم تأجيل إطلاق الفيلم الوثائقي لفرقة "بي تي إس" في كوريا الجنوبية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان من المقرر طرح فيلم "كسر الصمت: الفيلم" الوثائقي الخاص بفرقة "بي تي إس"

يوم العاشر من سبتمبر الجاري، لكن تم تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى.