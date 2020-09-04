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تأجيل طرح فيلم فرقة «بي تي إس» الوثائقي الجديد بسبب كورونا

#أخبار الساحة الفنية l 2020-09-07

من أغانى القمة


تم تأجيل إطلاق الفيلم الوثائقي لفرقة "بي تي إس" في كوريا الجنوبية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان من المقرر طرح فيلم "كسر الصمت: الفيلم" الوثائقي الخاص بفرقة "بي تي إس"

يوم العاشر من سبتمبر الجاري، لكن تم تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى.

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