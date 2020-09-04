فرقة «سوبر جونير دي آند إي» تتصدر قوائم آيتيونز في 25 دولة بألبومها الجديد

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تصدرت فرقة "سوبر جونير دي آند إي" المكونة من المطربين "دونغ ديه" و"أون هيوك" عضوي فرقة "سوبر جونير" قوائم "آيتيونز" في 25 دولة.

وقالت شركة "ليبل إس جي" الترفيهية إن الألبوم المصغر الرابع بعنوان "دم سيئ" الذي كشفت عنه الفرقة يوم الثالث من سبتمبر قد تصدر قوائم "آيتيونز لأفضل الألبومات" في 25 دولة ، منها روسيا وماليزيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والفلبين.

وتحتفل فرقة "سوبر جونير دي آند إي" بذكراها العاشرة، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف الفرقة عن ألبوم جديد منذ عام وخمسة أشهر.