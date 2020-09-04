شركة «أوليم» الترفيهية تطلق فرقة شبابية جديدة في أكتوبر

ⓒ woollim entertainment

ذكرت شركة "أوليم" الترفيهية أنها ستطلق فرقة شبابية جديدة تتكون من 7 أعضاء في شهر أكتوبر القادم.

ومن بين أعضاء الفرقة السبعة: المطرب "تشا جون هو" العضو السابق لفرقة "إكس وان".

وستكون هذه الفرقة التي تحمل اسم "دريبين" أول فرقة شبابية تطلقه شركة "أوليم" الترفيهية منذ أن أطلقت فرقة "غولدن تشايلد" عام 2017.