ⓒ Mediwhale

سنتعرف على شركة "ميدي ويل Medi Whale"، وهي شركة ناشئة للرعاية الصحية تعمل على تطوير برامج وأجهزة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تشخيص أمراض العين والقلب والأوعية الدموية من خلال صور العين.





مديرها التنفيذي "تشيه تيه غُن":

تأسست شركة "ميدي ويل 메디웨일" في ديسمبر 2016. طورت الشركة خوارزميات تتنبأ بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض باستخدام صور لشبكية العين. تم إنشاء الشركة بواسطة ثلاثة أشخاص، وهم: أنا، والطبيب الذي اكتشف مرض في عيني، ومطور لخوارزميات التعلم العميق. كان لكل واحد منّا الثلاثة لديه أهداف خاصة به، لكننا جميعا شعرنا بالحاجة إلى العمل في هذا المجال وأظهرنا قدراتنا في هذه العملية.





التحق السيد "تشيه" بكلية العلوم وتخرج في جامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا. وفي أثناء استشارة "ريم هيونغ تيك" الأستاذ في كلية الطب وطبيب العيون في مستشفى "سيفيرانس"، اكتشف "تشيه" أن عينه اليمنى تأثرت بشدة بسبب الغلوكوما. ولأنه لم تظهر عليه أي أعراض معينة من قبل، فإنه لم يكتشف المرض إلى أن تطور بشكل كبير. وعلى أمل حل مشكلة المرضى الذين فاتتهم فترة العلاج المناسبة، أسس "تشيه" شركته.





مديرها التنفيذي "تشيه تيه غُن":

دخلت هذا المجال بسبب مرضي. قبل شهر من بدء عملي الخاص، اكتشفت أنني مصاب بمرض الغلوكوما. لم أكن على علم بالمرض، واكتشفته بعد فوات الأوان. لسوء الحظ، فإن نصف مجال الرؤية في عيني اليمنى صار مفقودا، ومجال الرؤية في عيني اليسرى تضرر جزئيا أيضا. في البداية، كنت مكتئبا للغاية. كان من الصعب أن أقبل واقعي، لكنني اعتقدت أنه يمكنني استخدام حالتي لفعل شيء مفيد للآخرين. حدث أن طبيب العيون الذي اكتشف مرضي كان ضليعا في التعلم العميق وتحليل البيانات الطبية، حتى إنه حصل على درجة البكالوريوس في الإحصاء. واتضح أننا كنا زملاء في نفس المدرسة الثانوية. وعلى الرغم من عدم وجود معرفة طبية لديّ، إلا أنني كنت ملتزما تماما بحل هذه المشكلة، كما كان لديه إحساس قوي بالواجب كطبيب. وبالتالي وحدنا جهودنا لإنشاء شركة "ميدي ويل".





يُستخدم التعلم العميق المعتمد على البيانات في مجموعة واسعة من المجالات الطبية. على سبيل المثال، يقوم الذكاء الاصطناعي بإجراء التشخيصات، ويستخدم الأطباءُ البيانات المتراكمة لتحليل العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض، حتى يتمكنوا من تطبيق النتائج على العلاج المصمم خصيصا لمرضى معينين. وباستخدام تقنية التعلم العميق، طورت "ميدي ويل" برنامجا للتشخيص بالذكاء الاصطناعي يُسمى "دكتور نون DrNoon"، بالتعاون مع مستشفى "سيفيرانس" التابع لجامعة "يون سيه". كلمة "نون" تعني "عين" باللغة الكورية، حيث يحلل البرنامج حالة عين المريض بناء على البيانات الطبية التي تم جمعها من 100 ألف صورة للعين، ويعتبر دقيقا بنسبة 95% في تحديد أي آفات في العين، بما في ذلك التنكس البقعي وأمراض الشبكية والمياه الزرقاء. وفي خطوة أخرى إلى الأمام، طورت "ميدي ويل" أيضا برنامجا للذكاء الاصطناعي يشخص أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال صور العين.





مديرها التنفيذي "تشيه تيه غُن":

تقليديا، تعتبر العيون مهمة للغاية. هناك قول مأثور مفاده أنه إذا كان الجسم يساوي 1000 نيانغ، فإن العيون تشكل 900 نيانغ. ونيانغ هي وحدة من نظام العملات القديمة في كوريا. هكذا من المُعتقد أن العيون تظهر مشاكل أعضاء الجسم، وإلى حد ما، هذا صحيح. فالعين هي العضو الوحيد الذي يمكن من خلاله ملاحظة الأوعية الدموية بشكل مباشر، حيث يمكننا أن نرى الأوعية الدموية في العين بمجرد إلقاء الضوء عليها. تعتبر أوعية العين مهمة للغاية، لأنها مرتبطة بالشرايين الدماغية والشرايين السباتية. تؤثر مشاكل الأوعية الدموية سلبا على أعضاء الجسم، بما في ذلك القلب والكُلى والدماغ. ولهذا السبب تتضرر الأوعية الدموية في العين أولا قبل أن تفشل تلك الموجودة في القلب أو الدماغ. وبالتالي، قبل أن يتلف القلب أو الدماغ، نسعى إلى ملاحظة أي علامات أو أعراض من خلال فحص العين.





العين هي العضو الوحيد الذي يمكن من خلاله مراقبة الشرايين والأوردة بشكل مباشر. ومن خلال العيون، من الممكن الكشف عن أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تعد السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم، وثاني أكبر سبب للوفاة بالنسبة للكوريين. وتقديرا لتقنيتها المتقدمة، تم اختيار شركة "ميدي ويل" من قبل مدينة سيول كواحدة من شركات الابتكار للمشاركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2021 في "لاس فيغاس"، كما فازت بالجائزة الأولى في فئة السلامة الذكية والصحة. ويبدو أن المجتمع الطبي العالمي يبدي اهتماما بالتقنية الجديدة لهذه الشركة الكورية لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال صور العين، حيث يقدم عدد من العلماء المشهورين عالميا في هذا المجال استفسارات حول التعاون مع "ميدي ويل".





ⓒ Mediwhale

مديرها التنفيذي "تشيه تيه غُن":

تتيح تقنية "ميدي ويل" للأطباء التنبؤ بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال ملاحظة أي تغير طفيف في الأوعية الدموية في شبكية العين. سابقا، تم فحص عوامل الخطر للأمراض من خلال قياس سُمك جدران الشرايين، أو قياس درجة الكالسيوم في الشريان التاجي. لكن باستخدام هذه الأساليب، كان من الصعب التنبؤ بالمخاطر إلى أن تصبح المؤشرات واضحة بما فيه الكفاية. بالنسبة لنا، فإننا نحلل صور قاع الشبكية ونلاحظ أي تغيير طفيف في الأوعية الدموية لفحص أمراض القلب والأوعية الدموية. بالطبع، هذا ممكن فقط عند استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. وهذا يعني أن العملية أبسط لكنها أكثر دقة وتقدما. هذه هي التكنولوجيا الرئيسية لدينا.





يتمثل هدف "ميدي ويل" في توزيع جهاز فحص العين المستند إلى الذكاء الاصطناعي على العيادات المحلية ومراكز الفحص الطبي في جميع أنحاء البلاد حتى يتمكن الأطباء من تحديد ما إذا كان المرضى يعانون من أمراض في العين، أو من أمراض القلب والأوعية الدموية، بسهولة أكبر في مرحلة مبكرة. وبالتالي يمكن للمرضى بعد ذلك الحصول على العلاج المناسب في موعد مناسب، بحيث يتم وقف تطور المرض.





مديرها التنفيذي "تشيه تيه غُن":

الكثير من الناس يقلقون بشأن أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث إنها هي السبب الرئيسي للوفاة. لمعرفة أي عوامل خطر بالنسبة لهذه الأمراض، يجب على الناس زيارة أطباء القلب أو إجراء اختبارات معقدة في مراكز الفحص الطبي. وعلاوة على صعوبة إجراء الاختبارات التقليدية، فإن هذه العملية تتكلف الكثير. إذا تم توزيع أجهزتنا على نطاق واسع، فسوف يمكن للناس إجراء الاختبار بسهولة في العيادات ومراكز الفحص الصحي في مناطقهم. كل ما عليهم فعله هو التقاط صور لأعينهم، وهو ما يستغرق ثلاث دقائق فقط. بعد ذلك، يُظهر تقرير يتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حالة الأوعية الدموية في الدماغ والقلب. وبالتالي يمكنهم التعرف على ظروفهم الصحية وكيفية الحصول على العلاج المناسب، إذا كانت هناك أي مشكلة. هذه العملية نفسها يمكن أن تمنع العديد من الأمراض. ولهذه الغاية، سنبذل جهودا أكبر لتوزيع أجهزتنا على العديد من العيادات.





شركة "ميدي ويل" تنتج برامج وأجهزة ذكاء اصطناعي يمكنها اكتشاف الأمراض الخطيرة في مرحلة مبكرة من خلال فحص بسيط للعين. ولذلك فإن هذه الشركة تقدم خدمة جليلة للناس في كل مكان لكي لا يفوّتوا فرصة العلاج، ويظلوا أقوياء وأصحاء.