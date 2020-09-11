كرافيتي تتصدر قائمة مبيعات الألبومات اليابانية

سلافة سمير عبد الله: أتمنى أن يطلع الشعب الكوري على العراق وحضارة العراق
2020-09-11
#أخبار الساحة الفنية l 2020-09-09
تصدرت فرقة "كرافيتي" الشبابية الجديدة قائمة مبيعات الألبومات اليابانية بألبومها الجديد بعنوان "كرافيتي الموسم الثاني مخبأ: اليوم الجديد الذي ندخله" الذي تم الكشف عنه يوم الرابع والعشرين من أغسطس الماضي.
وكانت الفرقة قد احتلت المركز الأول في برنامج تلفزيوني موسيقي في الأسبوع الماضي، ولأول مرة منذ بدء نشاطها الغنائي، بأغنيتها الرئيسية لألبومها الجديد بعنوان "نيران".
2020-09-11
2020-09-11
2020-09-11
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