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مامامو تعود بأغنيتها الجديدة

#أخبار الساحة الفنية l 2020-09-09

من أغانى القمة

ⓒ RBW

تعود فرقة "مامامو" النسائية بألبومها المنفرد الجديد بعنوان "أريد أن أكون نفسي" الذي سيتم الكشف عنه يوم العاشر من سبتمبر الجاري.

ويعد هذا الألبوم الأول من نوعه منذ أن أصدرت الفرقة ألبومها المنفرد السابق بعنوان "هيب" في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وفي أثناء غياب الفرقة عن الساحة الغنائية، قامت عضوات الفرقة بممارسة أنشطتهن المنفردة بإصدار ألبوماتهن الخاصة.

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