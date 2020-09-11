قانون كوريا الشمالية-2

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قدمنا في الحلقة الأخيرة وصفًا عامًا لقانون كوريا الشمالية وأوضحنا الاختلافات بين الكوريتين في القانون. اليوم، نتعرف على بعض القوانين الفريدة الموجودة في كوريا الشمالية فقط.





إن أحد أكثر القوانين وضوحا في الشمال هو قانون إدارة مدينة بيونغ يانغ. ويؤكد على أن العاصمة أفضل من أي مدينة أخرى، وبالتالي يتعين أن تستحق معاملة خاصة.





المحامي "أوه هيون – جونغ":

قال مؤسس كوريا الشمالية وزعيمها السابق "كيم إيل سونغ" ذات مرة: "فقط أولئك الذين يدعمون الحزب يحق لهم العيش في بيونغ يانغ، عاصمة الثورة. مسلحين بأيديولوجية الحزب الفريدة، أولئك الذين يدعمون سياسات الحزب ويعملون بجد يُسمح لهم بالعيش هناك". تعكس الملاحظات أن الطبقة العليا فقط هم من يمكنهم الإقامة في العاصمة. تم تصميم قانون إدارة مدينة بيونغ يانغ لإدارة وتعزيز بيونغ يانغ كمدينة خاصة. وبموجب القانون، يتعين على وكالات الدولة وكذلك المنظمات والشركات توفير الغذاء والوقود لبيونغ يانغ أولًا، بينما يُطلب من مواطني بيونغ يانغ أن يكونوا نموذجًا ويحافظوا على شرفهم وكرامتهم. ينظم القانون كل مشكلة صغيرة، بما في ذلك بيئة المدينة وحتى ملابس ومظهر مواطني بيونغ يانغ.





في كوريا الجنوبية، على جميع المواطنين واجب العمل. فالدستور ينص على أن أحكام وشروط الواجب تحدد بقانون وفق المبادئ الديمقراطية. لكن الواجب ليس التزامًا قانونيًا. يركز الشمال الاشتراكي بشكل خاص على واجب الناس في العمل ويحمل الواجب قوة ملزمة قانونية قوية.





المحامي "أوه هيون – جونغ":

يتناول قانون معايير العمل في اقتصاد السوق الرأسمالي بكوريا الجنوبية في الغالب حقوق وواجبات الموظفين وأصحاب العمل. لحماية الموظفين بشكل أفضل، على وجه الخصوص، ينص القانون على الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل وكيفية مساعدة الموظفين على تلقي الأجور المتأخرة وغير المدفوعة. من ناحية أخرى، يركز قانون العمل في كوريا الشمالية على واجب الناس في العمل. بموجب القانون، يجب على أولئك القادرين على العمل جسديًا التقيد الصارم بوقت العمل والعمل المخلص للحزب والدولة. والجدير بالذكر أن ساعات العمل للنساء اللواتي لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر يجب ألا تتجاوز ست ساعات في اليوم. يتعين أن يتقاضى العمال أجورًا متساوية عن نفس العمل، بغض النظر عن العمر أو الجنس. كما هو الحال في كوريا الجنوبية، يتغيب العمال في الشمال عن العمل خلال الأعياد التقليدية. يسمح لهم بأخذ يوم عطلة في الأسبوع.





قانون آخر فريد من نوعه في كوريا الشمالية هو قانون مراقبة أمن الشعب، الذي تم تعديله في عام 2011. كوسيلة للسيطرة على السكان، يحدد القانون الغرض منه على أنه "المساهمة في تثبيط أي عمل من شأنه الإخلال بالقانون والنظام من خلال أنظمة صارمة والتحقيق و التعامل مع المجرمين". ما يلفت انتباهنا هو أن "فعل إهدار للكهرباء" يخضع لإجراءات صارمة بموجب القانون.





المحامي "أوه هيون – جونغ":

في السابق، كان لكوريا الشمالية قانون مراقبة السلامة الاجتماعية الذي يحتوي على 21 مادة. ارتفع عدد المواد الخاصة بالرقابة السكنية إلى 33 في قانون مراقبة أمن الأشخاص. يفرض القانون قيودًا على فعل سرقة منشآت أو مواد من وكالات أو مؤسسات، والفشل في إدارة المعدات الزراعية بشكل صحيح و أعمال إهدار الكهرباء. نظرًا لأن كوريا الشمالية تعاني من نقص حاد في الطاقة، فإن الاستخدام غير الضروري للأجهزة المنزلية يعتبر عملًا خائنًا لسرقة كهرباء الدولة، وبالتالي يخضع لرقابة صارمة. يتعرض المخالفون للقانون للأشغال الشاقة أو التجريد من الأهلية أو الحبس أو المصادرة. يُرسل بعضهم إلى معسكرات الاعتقال ويُجبرون على العمل لمدة تصل إلى ستة أشهر.





لا يوجد قانون ضرائب في كوريا الشمالية. ألغت الدولة الضرائب لأول مرة في العالم، بدعوى أن اقتصادها القائم على الدعم الذاتي هو الأمن المادي لتمكين البلاد من العيش بدون نظام ضريبي. ومع ذلك، يتعين على الكوريين الشماليين دفع بعض رسوم أو رسوم الاستخدام. لهذا السبب يشير البعض إلى أن كوريا الشمالية ألغت نظام الضرائب فقط كإجراء شكلي وحافظت عليه في الواقع. على أي حال، لا توجد ضريبة، من حيث المبدأ، يتم تطبيقها على المقيمين في كوريا الشمالية، في حين أن الدولة لديها ضريبة على الأجانب.





المحامي "أوه هيون – جونغ":

في البداية، فرضت كوريا الشمالية ضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل، على شعبها. لكن جميع الضرائب اختفت بعد أن تبنى مجلس الشعب الأعلى قانونًا يدعو إلى إلغاء الضرائب في عام 1974. وبدون الضرائب التي يتم تحصيلها من السكان، فإن الدولة الاشتراكية لديها طرق مختلفة لتأمين الأموال. لكن البعض يقولون إن هذا لا يعني أنه لا توجد ضرائب في كوريا الشمالية. على سبيل المثال، تقوم التعاونيات الزراعية في الشمال بحساب الناتج عندما ينتهي موسم الزراعة. يتم تخزين جزء من الحبوب كممتلكات مشتركة. نتيجة لذلك، يتم توزيع عدد أقل من الحبوب على الأفراد. وبالنسبة لهم هذا نوع من الرسوم. كما أن التعاونيات لا تشتري آلات زراعية ولكنها تقترضها من المنظمات التي تديرها الدولة بدلًا من ذلك. عند استعارة الآلات، يدفعون بعض الرسوم، والتي يمكن اعتبارها ضريبة.





الآن، هنا اختبار صغير حول قوانين كوريا الشمالية. فأي مما يلي غير صحيح؟

يوجد قضاة ووكلاء نيابة ومحامون في كوريا الشمالية. يعاقب كل من يحمل راكبًا على ظهر دراجته. يعاقب من يستخدم آلة طهي الأرز الكهربائية في وقت متأخر من المساء. لا يمكن للمقيمين في كوريا الشمالية رفع دعوى قضائية ضد كوريا الجنوبية.

المحامي "أوه" لديه الجواب.





المحامي "أوه هيون – جونغ":

العبارة الأولى صحيحة. بينما يتم تعيين القضاة في كوريا الجنوبية من قبل رئيس المحكمة العليا، يتم اختيار القضاة في الشمال من قبل الناس من خلال الانتخابات. يلقي وكلاء النيابة الكوريون الشماليون القبض على المخالفين للقانون ويحملونهم المسؤولية عن أفعالهم غير القانونية. وهناك محامون في الشمال. العبارة الثانية صحيحة أيضا. يحظر على الكوريين الشماليين حمل راكب، باستثناء الأطفال دون سن الخامسة، على ظهر دراجتهم. وكما أوضحت من قبل، فإن أولئك الذين يستخدمون الكهرباء في وقت متأخر من الليل يخضعون للعقاب بموجب قانون مراقبة أمن الأشخاص. إذن، العبارة الثالثة صحيحة. أما العبارة الرابعة فغير صحيحة. يمكن لمواطني كوريا الشمالية مقاضاة الناس في كوريا الجنوبية. قام شخص كوري شمالي بتعيين محام كوري جنوبي واتخذ إجراءات قانونية لتأكيد علاقته الأبوية البيولوجية بوالديه اللذين هربا إلى كوريا الجنوبية. بدأت المحاكمة في محكمة كورية جنوبية وفاز المدعي الكوري الشمالي بالقضية.





كوريا الشمالية لديها أيضا قانون لمكافحة التبغ. تم تعديله في يونيو 2016، وهو يحظر التدخين في الأماكن العامة. لكن كثيرا ما ظهرت في وسائل الإعلام مشاهد تدخين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في الأماكن العامة.





يمكننا أن نرى أن قوانين كوريا الشمالية إلى جانب الأيديولوجية الإرشادية الفريدة للأمة المتمثلة في "جوتشي" أو الاعتماد على الذات، قد وُضعت بغرض الحفاظ على النظام.