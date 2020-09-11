سلافة سمير عبد الله: أتمنى أن يطلع الشعب الكوري على العراق وحضارة العراق





ضيفنا اليوم من العراق، وهي السيدة سلافة سمير عبد الله، والسيدة سلافة لديها خبرة وظيفية في مجال الترجمة تحديدًا.

تقيم السيدة سلافة في كوريا الجنوبية منذ سبع سنوات. وكانت تعمل في منصب الملحق التجاري بالسفارة العراقية في كوريا الجنوبية حتى عام 2017. ثم بعد ذلك درست الماجستير في جامعة "هانكوك"للدراسات الأجنبية، ثم عملت في مجال الترجمة باللغتين العربية والإنكليزية، وتعمل أيضًا محررة للأخبار، وتتعاون مع السفارة في تنظيم المؤتمرات وما يتعلق بذلك.

تحدثت سلافة في المقابلة عن علاقتها القديمة بالقسم العربي من إذاعة "كي بي إس"، وقامت أيضًا بتقييم خدمات القسم العربي في نقل الأخبار الكورية إلى الوطن العربي، وأشادت أيضًا ببرنامج تعليم اللغة الكورية من خلال الدراما.

تحدثنا أيضًا عن معيشتها في كوريا الجنوبية بعد انتهاء عملها في السفارة العراقية، وكيف تغلبت على صعوبات الإقامة، خصوصًا في الفترة الأخيرة التي أصبحت فيها تأشيرات الدخول والإقامة شديدة التعقيد.

تطرق الحديث أيضًا إلى أبناء السيدة سلافة، حيث يقيمون أيضًا في كوريا الجنوبية منذ أن كانوا في المرحلة الإعدادية، ثم التحقوا بالجامعات الكورية بعد ذلك.

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