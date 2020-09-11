القسم العربي بالكي بي إس وورلد راديو يحتفل بذكراه الخامسة والأربعين





احتفل القسم العربي بالكي بي إس وورلد راديو أمس الخميس الموافق العاشر من سبتمبر بالذكرى الخامسة والأربعين على بدء بث برامجه الموجهة للعالم العربي في عام 1975.

يفخر القسم العربي بالدور الذي لعبه خلال 45 عاما مضت في تمثيل نظرة كوريا الجنوبية وقيمها ونشر الثقافة الكورية ولغتها في العالم.

ويفخر أيضا بالأنشطة التي مارسها القسم العربي لتعزيز أواصر الود والصداقة بين الشعبين الكوري والعربي من خلال برامجه السياسية والاقتصادية والثقافية المتنوعة.

وبهذه المناسبة، يشكر القسم العربي مستمعيه ومتابعيه الذين لم ينسوا ذكرانا السنوية وأرسلوا إليه رسائل تهنئة ، منها مكتوبة ومسجلة.

ويتقدم بتقديره الخالص لكل من ساهموا في نهوض القسم العربي خاصة لأعضاء طاقم القسم العربي القدامى ومستمعيه القدامى والجدد في الدول العربية.

ونعدكم بأن نجدد عزمنا على مضاعفة الجهود من أجل أن نكون همزة وصل متينة تربط كوريا الجنوبية بالعالم العربي.

نشكركم مرة أخرى على إصغائكم الدائم معنا، وأنتم أصدقاؤنا وأحباؤنا.