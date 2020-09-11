نادي النصر السعودي يتعاقد مع المدافع الكوري كيم جين سو لمدة عامين

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أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم رسميا التعاقد مع اللاعب الكوري الجنوبي "كيم جين سو" الظهير الأيسر القادم من نادي "تشونبوك هيون ديه" الكوري الجنوبي.

وقد وصل اللاعب "كيم" إلى مدينة الرياض مساء الاثنين الماضي تمهيدا لبدء مشواره بالقميص "الأصفر". وفور وصوله وقّع "كيم" على عقده الجديد الذي التحق بموجبه بتدريبات نادي النصر بدءا من الثلاثاء الماضي استعدادا للموسم المقبل واستئناف دوري أبطال آسيا.

ويشار إلى أن المفاوضات بين اللاعب الكوري "كيم" والمسؤولين في نادي النصر قبل أسابيع لتعزيز خانة الظهير الأيسر، ليتفق الطرفان بعد ذلك على إبرام الصفقة.

وتأتي التحركات النصراوية التي نتج عنها التوقيع مع "كيم" بهدف تقوية الفريق الأول الذي تنتظره مشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 ، حيث من المقرر أن تنطلق مبارياتها يوم الاثنين القادم.

الجدير بالذكر أن اللاعب الكوري "كيم" قد انضم إلى صفوف فريق "تشونبوك" عام 2017 قادما من فريق "هوفنهايم" الألماني، وشارك في 78 مباراة بالدوري الكوري خلال أربعة مواسم، وسجل سبعة أهداف وإحدى عشرة تمريرة حاسمة.