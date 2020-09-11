جدل بشأن خطر الكمامات علي البيئة بعد التخلص منها

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إن معظم الكمامات التي تُستخدم كل يوم مصنوعة من الراتنجات الاصطناعية، وهي مادة بلاستيكية، وعندما تصل هذة المادة إلى الأنهار أو البحار يمكن أن تتحلل إلى لدائن دقيقة مضرة بللبيئة.

الجدير بالذكر أن عدد الكمامات التي يتم التخلص منها حول العالم في شهر واحد حوالي 129 مليار كمامة هذا الرقم هو عدد الكمامات التي يتم التخلص منها في جميع أنحاء العالم كل شهر بسبب جائحة فيروس كورونا ويشار إلى أن الكمامة التي تستخدم لمرة واحدة والتي يستخدمها البشر بشكل يومي لمنع انتقال الفيروس يمكن أن تصبح "شركًا" يهدد حياة الحيوانات البرية وموتها. وفي الآونة الأخيرة كشفت الجمعية الوطنية البريطانية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA) عن صور لحيوانات تعاني من كمامة الوجه بعد التخلص منها، وأكدت على الحاجة إلى موقف مسؤول عند التخلص من الكمامة المستعملة.

في 19 يوليو أعلنت الجمعية أنها أنقذت طائر نورس كانت قدماه مربوطتين بخيط الكمامة في تشيلمسفورد، في إسيكس بإنكلترا وفي وقت الإنقاذ، كان طائر النورس الصغير يتجول في الشارع بخيط الكمامة الملفوفة حول كاحليه، وقدم موظف يعمل في متجر سيارات قريب طلبًا للإنقاذ لأنه شعر بالغرابة عندما رأى طائرًا يتجول حول نفس المكان لعدة ساعات وتم نقل الطائر إلى مستشفى ساوث إسيكس للحياة البرية، كانت ساق النورس التي كانت مربوطة بإحكام بخيط الكمامة، بها مفاصل متورمة.

كما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مؤخرا، عن التقاط صورة لصقر شاهين يحاول إزالة كمامة متشابكة مِن مَخالبه على أحد شواطئ يوركشاير بإنجلترا في هذا السياق قال المصور ستيف شيبلي الذي صور الصقر الشاهين عند مقابلة مع قناة بي بي سي إنه "لا يوجد سوى 1000 زوج من صقور الشاهين في المملكة المتحدة لذا فإن خسارة طائر واحد بهذه الطريقة خسارة فادحة" كما قال إن "الكمامة هي ما نحتاج إليه لحمايتنا، لكن لا ينبغي أن تعرض الكائنات الأخرى للخطر لذا فيجب أن نتخلص منها بشكل صحيح بعد استخدامها ". فيما يتعلق بهذا الأمر في اليوم الثاني من هذا الشهر، قدّمت منظمة PETA، وهي منظمة دولية لحقوق الحيوان، كيفية التخلص بشكل مسؤول من الكمامات المستعملة حتى لا تؤذي الحيوانات قالت المنظمة أيضا إن "الكثير من مخلفات الكمامات تلوّث حدائق المدينة والشوارع بالفعل، لكن جهودنا الضئيلة يمكن أن تحمي الحيوانات" في هذا الصدد، شددت على أنه يجب قطع خيوط الكمامة والتخلص منها لمنع الحيوانات البرية من الوقوع في خيوط الكمامة.

اما وفي حالة كوريا الجنوبية مثلا، شاركت الممثلات المشهورات بمن فيهنEom Jung-hwa و Kim Hye-soo منشورات على خدمات الشبكات الاجتماعية تشجّع على "قص خيوط الكمامة"، فإن هذه الحملة تنتشر في البلاد تدريجيًّا، في هذه الأثناء بدأ مجلس محافظة كيونغ كي المشاركة في حملة قص خيط الكمامة، وأعلن عن الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامات إن كيفية التخلص الآمن من الكمامة المستعملة التي اقترحها المجلس هي، أولا قص أخياط الكمامة المستعملة إلى نصفين باستخدام مقص، ثانيا ربط الكيس الذي يحتوي على الكمامة المستعملة بإحكام والتخلص منه، ثالثا غسل اليدين بالصابون بعد التخلص من الكمامة بشكل صحيح.