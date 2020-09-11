الحكومة الكورية تقرر إنشاء مسرح للكي بوب عبر الإنترنت

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أعلنت الحكومة الكورية أنها قررت إنشاء مسرح حصري للكي-بوب عبر الإنترنت وبدأ هذا القرار بهدف مشاركة نجاح فرقة BTS في أول حفل موسيقي مدفوع عبر الإنترنت، بعنوان "Bangbangcon: The Live"، مع فنانين آخرين من الكي بوب.

وفقا لوزارة المالية فإن الحكومة الكورية خصصت مبلغ 696.1 مليار وون (585 مليون دولار) في الميزانية الخاصة بـ "كي - إكس" لنشر موجة الثقافة الكورية "هاليو" في العام القادم، بزيادة تبلغ نسبتها 42.7% عن هذا العام وتشير "كي-إكس" إلى السياسة الكورية الجنوبية لتعريف العالم بالعلامات التجارية الكورية الجنوبية مثل الثقافة والموسيقى ونظام الحجر الصحي وغيرها وزادت الحكومة ميزانية العام المقبل في هذا المجال بنسبة 42.7٪ عن موازنة العام الحالي، يمكن القول إن مجال اهتمام الحكومة الكورية الأول هو الثقافة، بعبارة أخرى تهدف إلى لعب دور كمحفز لتعزيز الثقافة والاقتصاد وترقية قيمة العلامة التجارية الوطنية من خلال انتشار الموجة الكورية الجديدة.

فإن المهمة الرئيسية في هذا المجال هي نشر الموجة الكورية عبر الإنترنت وليس وجهًا لوجه ولذا تم تخصيص مبلغ 34 مليار وون لنشر موجة "هاليو" عبر الإنترنت، مرتفعا من 400 مليون وون في هذا العام، وتم تخصيص 29 مليار وون (24 مليون دولار) منها لإنشاء المسرح الحصري للكي-بوب جاء هذا التغيير في السياسة نظرا للنظام العالمي المتغير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وعلى سبيل المثال، أكملت فرقة BTS مؤخرًا بنجاح أول حفل موسيقي مدفوع على الإنترنت بعنوان "Bangbangcon: The Live" للتواصل مع جمهورهم حول العالم وحققت الفرقة نجاحا كبيرا مع جذب 756 ألف مشاهد من 107 دول ومناطق حول العالم بما فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والصين وغيرها، لقد أظهر Bangbangcon كسابقة للحفلات الموسيقية المدفوعة عبر الإنترنت مع مئات الآلاف من الأشخاص الذين يشاهدون في نفس الوقت في هذا الموقف مع ذلك، على عكس فرقة BTS، فإن المطربين الذين ينتمون إلى وكالات صغيرة ومتوسطة الحجم غير قادرين على القيام بذلك حتى لو كانوا يريدون إقامة حفلات موسيقية عبر الإنترنت بسبب المشاكل الواقعية لذلك، أن إنشاء مسرح حصري للكي-بوب عبر الإنترنت يمكن أن يكون فرصة رائعة لهؤلاء المطربين لمواصلة التواصل مع المعجبين من خلال إقامة الحفلات الموسيقية عبر الإنترنت وعلاوة على ذلك، رفعت الحكومة الميزانية الخاصة بنظام الحجر الصحي الكوري الجنوبي الذي يطلق عليه لقب "K-quarantine" بصورة حادة من 251.6 مليار وون في هذا العام إلى 344 مليار وون في العام القادم. ويهدف K-quarantine إلى إنشاء بنية تحتية معنية لتجعل نظام الحجر الصحي الكوري الجنوبي معيارا دوليا في مجال الحجر الصحي وفي هذا الصدد تخطط الحكومة لربطها بمشاريع المساعدة الإنمائية الرسمية، مثل إنشاء البنية التحتية مثل المستشفيات المتخصصة في الأمراض المعدية في البلدان النامية في الخارج، وتوريد الأجهزة الطبية والعلاجات.