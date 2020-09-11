مطالبات بتأجيل الخدمة العسكرية لنجوم الموسيقي الشعبية

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مع وصول فرقة BTS إلى المركز الأول على مخطط بيلوبورد هوت 100 لأول مرة في تاريخ كوريا فإن مسألة الخدمة العسكرية لأعضائها تلفت الانتباه مرة أخرى، مع صدارة فرقة بي تي إس الغنائية لقائمة بيلوبورد هوت 100، اقترح عضو البرلمان جيون يونغ-كي مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة العسكرية جزئيًا، فيما يتعلق بهذا الأمر كشفت BTS عن موقفها المبدئي في كل مرة، قد قال العضو "جين" أكبر عضو في مؤتمر صحفي "أعتقد أن الخدمة العسكرية واجبي الطبيعي فسأذهب إلى الجيش، إذا كانت هناك طلب من البلد".

الجدير بالذكر انه في حالة العضو "جين"، الذي سيبلغ 28 عامًا في الرابع من ديسمبر هذا العام وفقًا لقانون الخدمة العسكرية الحالي يجب عليه التجنيد هذا العام، لكن يبدو أنه سيؤجل التجنيد حتى العام المقبل لأنه مُسجل حاليًا في دورة ماجستير في الدراسات العليا، ليتمكن من تأجيل تجنيده وفقًا لقانون الخدمة العسكرية، من المعروف أن الفنانين الذكور في العشرينيات من العمر يواصلون أنشطتهم مع الحفاظ على وضعهم الطلابي، مثل الذهاب إلى مدرسة الدراسات العليا لتأجيل الخدمة العسكرية، تجدر الإشارة إلى أن هذه المراجعة لقانون الخدمة العسكرية تحتوي على محتويات تفتح الطريق أمام فناني الثقافة الشعبية لتأجيل الخدمة العسكرية بعبارة أخرى، إنها سياسة مفادها أن أولئك الذين أوصى بهم وزير الثقافة والرياضة والسياحة يمكنهم تأجيل الخدمة العسكرية حتى سن الثلاثين، في حالة فرق الآيدولز يكون الأعضاء في ذروة نجاحهم في العشرينيات من عمرهم، وحتى لو تم تجنيد عضو واحد فقط فمن الصعب القيام بأنشطة جماعية كاملة، إذا تم تمرير القانون المعدل فيمكن لـ "جين" تأجيل الدخول إلى الجيش حتى نهاية ديسمبر 2022 ، كانت هناك العديد من الأصوات التي تقول إنه يجب منح استثناءات الخدمة العسكرية للفنانين المشهورين الذين ساهموا في رفع مكانة البلاد مثل فرقة بي تي إس، لكن تكوين إجماع وطني لهذا ليس أمرا سهلا لذلك على الرغم من مواصلة النقاش والجدل عبر وسائل الإعلام لم تُحل المشكلة بعد.

يذكر انه هناك بعض الحالات الاستثنائية للإعفاء من الخدمة العسكرية، مثل الحصول على المرتبة الأولى في الألعاب الأولمبية أو الآسيوية مع ذلك، لا يوجد حتى الآن مثل هذا المعيار في مجال الموسيقى. وفقا لقول الأمين العام لجمعية المحتويات الموسيقية الكورية، نظرًا لطبيعة صناعة الآيدول وصناعة الموسيقى الشعبية، فإن فترة الحياة تحت سن الثلاثين هي ذروة حياة المغني لذلك إذا تم تأجيل الخدمة العسكرية حتى يتمكن الموسيقيون المنتمون لهذه الفترة من التركيز على أنشطتهم.