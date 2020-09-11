وزارة البيئة تضع توجيهات صارمة حول كيفية فصل النفايات

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مع زيادة عدد الذين يتناولون الأكلات في المنزل باستخدام خدمات التسليم من المطاعم والذي يؤدي إلى كثرة نفايات المأكولات، اصبح من الضروري معالجة النفايات بكل حكمة، وكان قد ذُكر سابقا طريقة كيفية فصل أنواع النفايات لكن ما زال هناك بعض الاجانب غير قادرين على فهم طريقة فصلها والتخلص منها في هذا الصدد هناك توجيهات من قبل وزارة البيئة حول معالجة النفايات، هناك أربع نقاط مهمة تؤكدها وزارة البيئة بهذا الشأن وهي "إفراغ، وتنظيف، وفصل، وعدم خلط النفايات"، حيث إن طرق معالجتها والتخلص منها أصبح أكثر صرامة وتقييدا، لكن ذلك إجراء ملح من أجل زيادة نسبة اعادة استخدامها.

لذلك من الارشادات انه عندما يتم تسيلم البضائع ستجد صندوقا ورقيا يجب إزالة أي شريط أو ورقة تغليف وغيرها من المواد غير الورقية من الصندوق قبل التخلص منها، مثلا اذا اراد شخص التخلص من دفتر لديه غطاء بلاستيكي، من اللازم إزالته قبل التخلص منه كما لا يجوز التخلص من الورق الملوث بالمأكولات أو الزيوت يجب التخلص منها في الصندوق، عند التخلص من كوب ورقي أو علبة حليب يجب إفراغ المحتويات ثم تنظيفها بالماء ثم التخلص منها أما الغطاء البلاستيكي فيجب فصله أما الوعاء البلاستيكي فيجب إزالة اللصق منه ثم فصل الغطاء وإفراغ المحتويات من الوعاء وتنظيفه ثم التخلص منه.

الزجاج البلاسيتكي المائي مثلا، في بعض المدن بما فيها العاصمة سيول يتم تنفيذ مشروع تجريبي بشأن فصل هذا الزجاج البلاستيكي المائي عن الزجاج البلاستيكي الآخر الملون، لذلك علي السكان في العاصمة الإلتزام بهذا النظام الجديد، وهو جمع هذا الزجاج البلاستيكي المائي فقط في الكيس المخصص ثم التخلص منه، تجدر الاشارة الي إن الكيس الخاص بالنودل الجاهز أيضا غير قابل لاعادة الاستخدام لأن هذا الوعاء مصنع بمواد متنوعة.