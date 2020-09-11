التعاون والتبادل في مجال رياضة التيكوندو بين كوريا ولبنان

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قررت مؤسسة ترويج التيكوندو دعم الاتحاد اللبناني للتيكوندو الذي تضرر كثيرا بسبب انفجار مرفأ بيروت مؤخرا، وسيكون ذلك الدعم بالتعاون مع مؤسسة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية.

ومن المقرر أن ترسل المؤسسة الكورية حوالي ألف مادة من منتجات الرياضة من أجل مساعدة الاتحاد اللبناني ونواديه على تطبيع أعماله. ويذكر أن حوالي عشرة أماكن خاصة بالتيكوندو هناك تعرضت لخسائر كبيرة ناتجة للانفجار.

وبهذه المناسبة أعرب "لي سانغ اوك " رئيس المؤسسة عن أمله في أن تقدم الرياضة الكورية أملا إلى الشعب اللبناني من خلال إعادة إعمار مرافق الاتحاد ونواديه.