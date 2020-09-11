إبرام مذكرة للتفاهم بشأن تنمية الموارد البشرية بين كوريا ومصر

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تم إبرام مذكرة للتفاهم حول تقاسم تجارب تنمية الموارد البشرية بين كوريا ومصر.

وقال المعهد الوطني الكوري لتنمية الموارد البشرية إنه أبرم مؤخرا مذكرة التفاهم مع الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب من أجل التبادل والتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية في القطاع العام.

يذكر أن الأكاديمية المصرية تم إنشاؤها في عام ألفين وسبعة عشر من أجل تنمية قادة الجيل القادم وتعزيز كفاءة الموارد البشرية في مجال القطاع العام لتصبح جهة تابعة مباشرة للرئاسة المصرية.

وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين في تعليم وتدريب الموظفين الحكوميين وتطوير روح القيادة وبناء نظام التعلم الإلكتروني والبحث والتطوير وغيرها من جميع المجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في القطاع العام.

وبناء على هذه المذكرة، يخطط الطرفان لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون، بما في ذلك تبادل التجارب والمعارف حول تنمية الموارد البشرية، والتبادل البشري بين الاختصاصيين والأساتذة، وتقاسم نتائج البحوث، وإدارة البرامج المشتركة.

الجدير بالذكر أن مراسم إبرام المذكرة أقيمت عبر الفيديو بسبب صعوبة تبادل الزيارات نتيجة لجائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم. كما نظم المعهد الكوري ندوة عبر الفيديو من أجل التعريف بتجربة بناء وإدارة المنصة الكورية لتدريب الموظفين الحكوميين على الإنترنت "نارا بيوم تو " من أجل مساعدة الجانب المصري على إرساء منصة للتدريب على الإنترنت تم بناؤها مؤخرا.

وفي شهر يونيو الماضي كان الجانب الكوري قد تقاسم مع نظيره المصري الجهود التي يبذلها للتعامل مع تداعيات الجائحة بما في ذلك خطة الإجراءات الخاصة لتغيير برامج تدريب الموظفين الحكوميين حسب أوضاع الجائحة وتطبيق برامج التدريب عبر الفيديو وغيرها.