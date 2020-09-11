تعريف التلاميذ الكوريين بثقافة وتراث المغرب

ⓒ https://youtu.be/sAFvo7UVlUU

يتم تقديم ثقافة وتراث المملكة المغربية إلى تلاميذ المدارس الابتدائية في العاصمة سيول منذ بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، في هذا الشهر.

وقام مركز التبادل الثقافي للمراهقين التابع لبلدية سيول بإنتاج وتوزيع عدد من الفيديوهات والمواد المدرسية ضمن برنامج "التراث العالمي المتجذر" على تلاميذ ومدرسي المدارس الابتدائية في سيول.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يتضمن زيارة بعض الأجانب والمدرسين الكوريين إلى مختلف المدارس في سيول من أجل تقديم دروس حول الثقافات المتنوعة والتراث العالمي.

وخاصة تم إنتاج محتويات البرنامج لهذا العام بشكل يناسب التعليم عبر الفيديو سواء كان في المدارس أو البيوت من أجل ملء الفراغ في تعليم الثقافات المتعددة، الناتج عن وباء كورونا.

وتضم مواد التعليم فصلا خاصا بعنوان "هل يدق جرس الدرس في المغرب أيضا؟"، وهو يناسب مستوى التلاميذ في المرحلة الابتدائية، حيث يتم تقديم وشرح الثقافة المغربية والتراث العالمي هناك.

ويمكن لأي شخص إلى جانب التلاميذ في مدينة سيول مشاهدة محتويات التعليم تلك وتحميلها عبر قناة المركز على يوتويب.