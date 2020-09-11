كويكا تقدم كمامات للوقاية من كورونا إلى الأردن

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أعلنت الوكالة الكورية للتعاون الدولي، كويكا، عن منح مركز عَمان الصحي الشامل عددا من الكمامات الجراحية.

وتعد الوكالة الكورية داعما مهما للأردن في عدة مجالات، حيث قامت بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية ببناء أربعة مراكز صحية في الأردن، كان أحدها مركز عمان الصحي الشامل، والذي خدم عددا كبيرا من مواطني العاصمة.

ويتمتع مركز عمان الصحي الشامل بمكانة خاصة كواحد من أنجح مشروعات كويكا هناك، وكمثال على المشاركة العظيمة بين كوريا والأردن.

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة بالنسبة للمركز الطبي الذي يتردد عليه المواطنون بكثافة، ولإدراك كويكا أهمية حماية الطواقم الطبية بشكل عام، وفي هذا المركز بشكل خاص، فقد قامت بالتبرع بأقنعة جراحية على أمل تغطية جزء بسيط من الحاجة الملحة للكمامات هناك.

وبهذه المناسبة أعربت وزارة الصحة الأردنية عن شكرها وتقديرها لهذه المساهمة الطيبة. ويقال إن الحكومة الكورية تسعى دائما، من خلال كويكا وغيرها من المؤسسات، إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما فيها الصحية