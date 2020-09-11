فوز Impact BBDO بجائزة العام الكبرى في مسابقة Ad Stars

ⓒ AD STARS Organizing Committee

فازت شركة Impact BBDO الإماراتية بـ"جائزة العام الكبرى" في مسابقة Ad Stars السنوية التي تقام في مدينة بوسان الواقعة في جنوب شرق كوريا.

وقد فازت الشركة بهذه الجائزة المرموقة عن فئة "التجربة والتفعيل على صعيد العلامة التجارية"، وذلك عن عدد جريدة "النهار" الذي صدر مع "النسخة المعدّلة من النشيد الوطني اللبناني" التي أريد من خلالها توجيه تحية إلى المرأة اللبنانية.

وكان الهدف من الحملة التي لقيت تفاعلا واسعا إلهام النساء كي يتولّين قيادة الثورة اللبنانية في عام ألفين وتسعة عشر من خلال تعديل عبارة "منبتٌ للرجال" الواردة في النشيد الوطني اللبناني لتصبح "منبتٌ للرجال والنساء"، وصدر النشيد المعدّل في الصفحة الأولى من العدد الخاص من جريدة "النهار" الذي خُصِّص بكامله للمرأة.

وفازت حملة "النشيد الوطني المعدّل" بأربع جوائز ذهبية وثلاث جوائز فضية عن فئات أخرى. ويُشار إلى أن Ad Stars هو من أكبر الفعاليات الإعلانية في آسيا، وتلقّى القائمون على المهرجان لهذا العام أكثر من عشرين ألف طلب من ستين بلدا للمشاركة في المسابقة.

وكانت مسابقة هذا العام تحت عنوان "إعادة الإعلانات وإعادة التفكير وإعادة التحديد وإعادة التصميم والهدف منها هو "تشارُك الحلول الإبداعية وتغيير العالم".

ومن المتوقع أن تقام ندوات ومراسم توزيع الجوائز عبر الإنترنت يوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر من أجل رعاية سلامة المشاركين، في ظل انتشار فيروس كورونا.