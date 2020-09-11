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في الحلقتين السابقتين تعرفنا على القوانين في كوريا الشمالية. واليوم سنتعرف أكثر عن المحاماة ووضع المحامين في الدولة الشيوعية.





المحامي "أوه هيون جونغ":

يخضع المحامون في كوريا الشمالية لرقابة صارمة من قبل الدولة، لذلك من الصعب القول إنهم ينتمون إلى القطاع الخاص. وهناك نقابة للمحامين، تضم لجنة مركزية ولجان محلية في كل مقاطعة ومدينة. اللجنة المركزية تؤهل المحامين أو تستبعدهم، كما تحدد أجورهم. ويقال إن هناك 500 شخص مسجلين كمحامين في كوريا الشمالية، من بينهم 200 يمارسون القانون في بيونغ يانغ، بينما يعمل الآخرون كخبراء أو باحثين. وهناك شركتان للمحاماة في بيونغ يانغ، وواحدة في منطقة التجارة الحرة في راسون. بصفته أول مكتب محاماة في كوريا الشمالية، يقدم "مكتب المحاماة الكوري" العديد من الخدمات القانونية مثل تمثيل الأفراد أو المؤسسات في الدعاوى القضائية وتقديم المشورة القانونية.





في المجتمع الكوري الشمالي، يعتبر الطلب على الخدمات القانونية أقل بكثير مما هو عليه في الاقتصادات الرأسمالية. لذلك، فإن عدد المحامين في الشمال أقل منه في الدول الحرة والديمقراطية بما في ذلك كوريا الجنوبية. ويُسمح للمحامين الكوريين الشماليين بتمثيل المتهمين فقط في نطاق تبرير سياسات وقرارات الحزب الحاكم. بمعنى آخر، يقوم المحامون بشرح دوافع المتهمين وراء جرائمهم المشتبه بها ولا يتحدثون باسم المتهمين. لذلك، لا يصلح المحامون شيئا، حتى لو لم يكن المتهمون مذنبين.





المحامي "أوه هيون جونغ":

يتأثر النظام القضائي في كوريا الشمالية بسلطة الدولة التي تركز على الزعيم وحزب العمال. بعد كل شيء، يتعين على المحاكم القانونية إصدار أحكامها وفقا لتعليمات الحزب، الذي يتخذ قرارا بالفعل حتى قبل بدء المحاكمة. وهذا يعني أن العقوبة أو الأحكام قد تم تحديدها بالفعل قبل بدء المحاكمة. في كوريا الشمالية، تكون لوائح حزب العمال أعلى من الدستور والقوانين الأخرى، وتعليمات القائد أعلى من لوائح الحزب. ولذلك فإن هناك حدودا واضحة لما يمكن للمحامين عمله فعليا.





من السهل أن نتخيل أن الشعب الكوري الشمالي ليس في حاجة ماسة للمحامين، حيث لا يستطيع المحامون في الشمال، على عكس نظرائهم الكوريين الجنوبيين مثلا، العمل من أجل مصالحهم الاقتصادية تحت أسمائهم، وبالتالي لا يمكنهم جني الكثير من المال.





المحامي "أوه هيون جونغ":

وفقا لقانون كوري شمالي، يتم دفع رواتب المحامين في ضوء أهمية وتعقيد القضايا القانونية ونتائج أدائهم. فهم يتقاضون رواتبهم عندما يمثلون شخصا ما في إجراءات مدنية أو جنائية، أو يقدمون المشورة القانونية أو يكتبون مستندات قانونية. لكن اللجنة المركزية لنقابة المحامين، وليس المحامين أنفسهم، هي التي تحدد مكافآت المحامين. ونظرا لأن المحامين الأفراد لا يبرمون عقودا مع العملاء، فلا يمكنهم تلقي المكافآت مباشرة من العملاء. ولذلك فلا عجب أنهم لا يكسبون الكثير من المال.





في كوريا الشمالية، بالكاد يجد المحامون وظيفتهم مجزية. فالحقوق الفردية لا تعتبر مهمة في الدولة الشيوعية. وخلال المحاكمات، فإن المحامي ليس سوى موظف عام يشرح جريمة ارتكبها المتهم. وهذا يعني أن المحامين لا يدافعون حقا عن المتهمين، ولذا فإن فرصهم قليلة جدا لتلقي رشاوى، وعلاوة على ذلك، فإن رواتبهم منخفضة. وبالتالي فإنه ليس من الصعب أن يصبح المرء محاميا في كوريا الشمالية.





المحامي "أوه هيون جونغ":

كوريا الشمالية تدرب مسؤولي القانون المحتملين في الجامعات ومعهد العلوم الاجتماعية. عدد قليل فقط من المؤسسات التعليمية، بما في ذلك جامعة كيم إيل سونغ، والمعهد الاقتصادي الوطني، لديها قسم قانوني. يختار قسم القانون في جامعة كيم إيل سونغ، الذي تبلغ مدة الدراسة فيه خمس سنوات، 50 طالبا فقط كل عام. لذلك، فإن عدد الطلاب للتدريب القانوني محدود للغاية. لا يخضعون لفحص معين. وعادة ما يتم اختيار المسؤولين القانونيين من بين أولئك الذين درسوا القانون في تلك المؤسسات، مع الوضع في الاعتبار خلفيتهم العائلية وولائهم للحزب الحاكم.





وعلى خلفية هذه الاختلافات الواسعة بين الكوريتين في نظام المحاماة، يدعو البعض إلى عقد مؤتمرات أكاديمية يحضرها محامون من كلا الجانبين في عملية التحضير للتوحيد. ففي سياق توحيد ألمانيا الغربية والشرقية، وجد المحترفون القانونيون في ألمانيا الغربية أنهم يجهلون النظام القضائي لألمانيا الشرقية. وكان ذلك أول حجر عثرة أمامهم في طريق تكامل النظامين القانونيين. ومن أجل تقليل الوقت والجهد المهدرين في التجربة والخطأ اللذين عانت منهما ألمانيا، من الضروري أن تفهم كوريا الجنوبية النظام القضائي لكوريا الشمالية بشكل أفضل.





المحامي "أوه هيون جونغ":

يمكن النظر إلى القانون على أنه نظام يدير المجتمع. عند التوحيد، يتعين على الكوريتين توحيد أنظمتها القانونية معا كوحدة واحدة وإنشاء دستور وقوانين موحدة. بالطبع، يجب أن يستند ذلك إلى إجماع عام حول القيم الدستورية ومفهوم الحماية والمصالح القانونية. ولتشكيل مثل هذا الإجماع، أعتقد أنه من الضروري للغاية تنشيط التبادلات في الجنوب والشمال. يوجد في كوريا الجنوبية العديد من المحامين المتخصصين في قوانين كوريا الشمالية. وقد عقد هؤلاء المحامون اجتماعات لدراسة القانون الكوري الموحد بالإضافة إلى مؤتمرات أكاديمية. كما شكلت نقابة المحامين مجموعة مكرسة لمساعدة الهاربين الكوريين الشماليين. وإذا استأنفت الكوريتان التعاون الاقتصادي عبر الحدود، فقد يقدم المحامون الكوريون الجنوبيون الدعم القانوني للشركات الكورية الجنوبية التي تمارس أعمالها في الشمال.





عندما تتوحد الكوريتان، سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا لتوحيد المجتمعين القانونيين الجنوبي والشمالي، حيث إنهما مختلفان تماما الآن. ويحتاج المحامون الكوريون الجنوبيون إلى إظهار اهتمام ثابت بهذه القضية والتفكير في كيفية إجراء تبادلات مع نظرائهم الكوريين الشماليين.