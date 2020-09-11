حبيبة هان شين شيل: المدرس يجب أن يكون صادقا ولطيفا

الأستاذة/ هان شين شيل، واسمها العربي حبيبة، تقوم حاليا بتدريس اللغة العربية للكوريين عبر قنوات متعددة على الإنترنت، وكذلك في عدة مواقع خارج الإنترنت، وتقول في مقابلة مع القسم العربي إنها تركز حاليا على تدريس الطلاب الذين يستعدون لامتحان القبول في الجامعات، موضحة أن معظمهم يرى أن اللغة العربية صعبة، ومن ثم فإنها تبذل جهودا لتقريب اللغة العربية منهم وجعلهم يحبونها.

كما تقول الأستاذة هان إنه عندما كانت طالبة كانت بطيئة الفهم، ولذلك فإنها الآن كمعلمة تفهم جيدا سبب مشاكل وصعوبات التعلم لدى الطلاب. وتحكي أيضا عن زياراتها إلى العديد من الدول العربية، مثل مصر والأردن والإمارات وغيرها، وأيضا إلى عدد من الدول الأخرى، حيث كانت بعض تلك الزيارات تستهدف فقط السياحة، وعندما زارت الأردن تعرفت على الكثير من الأصدقاء، وبالتالي أصبحت تحب اللغة العربية.









وتتحدث أيضا عن ذكرياتها في بعض الدول العربية، وكيف بدأت دراستها للغة العربية في البداية، كما تتحدث عن طريقتها في تعليم اللغة العربية للطلاب الكوريين، حيث تستخدم الصور والكلمات الإنجليزية لتسهيل عملية الدراسة، مؤكدة على أن شيء بالنسبة للمدرس، خاصة الذي ينشر فيديوهات لتدريس اللغة على يوتيوب، أن يكون صادقا ولطيفا.

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