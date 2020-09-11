انتهاء المفاوضات حول استحواذ هيون ديه على آسيانا بالفشل

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بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن استحواذ شركة "هيون ديه" للتطوير على شركة "آسيانا" للطيران، ناقشت الحكومة سبل تطبيع إدارة "آسيانا" وقررت ضخ 2.4 تريليون وون، أي ما يعادل ملياري دولار، في شركة "آسيانا".

وبهذا ستكون "آسيانا" تحت إدارة مجموعة الدائنين من جديد بعد 6 أعوام من خروجها من إشراف المجموعة.

وفي شهر نوفمبر من العام الماضي تم اختيار اتحاد الشركات بقيادة شركة "هيون ديه" للتطوير ليكون المرشح الأفضل لشراء شركة "آسيانا" للخطوط الجوية، وهي ثاني أكبر شركات الطيران في كوريا الجنوبية.

وفي الشهر التالي، وقعت "هيون ديه" للتطوير اتفاقيتين، واحدة مع شركة "كومهو" الصناعية لشراء أسهمها، وواحدة أخرى مع شركة "آسيانا" لشراء الأسهم التي ستصدرها.

وبموجب هاتين الاتفاقيتين، ستشتري شركة "هيون ديه" للتطوير بما قيمة 322.8 مليار وون من أسهم "آسيانا" التي تمتلكها شركة "كومهو" الصناعية، وبما قيمة تريليونان و177.2 مليار وون من الأسهم التي ستصدرها شركة "آسيانا" للخطوط الجوية، ليتم من خلالها الاستحواذ على شركة "آسيانا".

وظلت عملية الاستحواذ تسير بسلاسة، حتى تغير الوضع نتيجة لجائحة كورونا، حيث طالبت "هيون ديه" بإعادة فحص الوضع المالي لـ"آسيانا" التي بدأت تعانى من زيادة الديون الناجمة عن تأثيرات جائحة كورونا السلبية على صناعة الطيران العالمية.

لكن المجموعة الدائنة، وفي مقدمتها بنك الصناعة الكوري وشركة "كومهو" الصناعية، رفضت هذه المطالبة، وعرضت بدلا من ذلك اقتراحا يقضي بخفض قيمة شراء شركة "آسيانا" بتريليون وون.

ورغم هذا الاقتراح القوي، تمسكت "هيون ديه" بموقفها الداعي إلى إعادة الفحص التي تستغرق 12 أسبوعا، وهو ما أدى إلى إلغاء "هيون ديه" خطتها للاستحواذ على "آسيانا".

وكانت شركة "آسيانا" للخطوط الجوية قد وقعت عام 2010 اتفاقية مع المجموعة الدائنة التي يقودها بنك الصناعة الكورية، تنص على أن تكون "آسيانا" تحت إشراف المجموعة الدائنة. وبعد 6 سنوات من توقيع الاتفاقية نجحت "آسيانا" في الخروج من إشراف المجموعة بفضل الجهود التي بذلتها "آسيانا" لتطبيع إدارتها.

وستكون إدارة "آسيانا" تحت إشراف المجموعة الدائنة خلال فترة من الزمن بالاعتماد على الدعم المالي الحكومي، حيث تخطط المجموعة الدائنة لبيع شركة "آسيانا" بعد أن يتحسن وضع السوق في صناعة الطيران.

ويشار إلى أن شركة "آسيانا" بدأت تعانى من أزمة سيولة بسبب التوسع المفرط في أعمال

مجموعة شركات "كومهو آسيانا"، وهو ما تسبب في بيعها.

وقامت المجموعة الدائنة بضخ حوالي 3.3 تريليون وون في شركة "آسيانا" على أن يتم بيعها، وبذلك يكون إجمالي حجم الدعم المقدم لـ"آسيانا" 5.7 تريليون وون إذا تم ضخ 2.4 تريليون وون هذه المرة، الأمر الذي قد يصعب تطبيع إدارة شركة "آسيانا".