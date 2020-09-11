한동희: 예,그럼 가세요?

نعم، حسنا اذهب

김시라: 언제 가게 한 번 놀러 와요.내가 술 한 잔 줄게요. 공짜로.

تعال مرة للحانة! سأقدم لك مشروبا! بالمجان.

한동희: 전 성인데요?

ولكنني شخص بالغ.

김시라: 뭐, 뇌물?

حسنا! هل نعتبرها رشوة؟





شرح التعبير

يستخدم هذا التعبير عادة بنفس هذه التركيبة놀러 와요! ! يوجد فعلان أحدهما هو 놀다 والثاني هو 오다 الأول بمعني يلعب والثاني يأتي. ورُبط الفعلان هنا باستخدام نهاية تصريفية وهي "으러 " تضاف للأفعال الحركية لتوضيح الهدف من القيام بالفعل الثاني! وتستخدم هذه النهاية التصريفية فقط إذا كان الفعل الثاني هو 오다 أو 가다 ، هكذا으러 가다/ 으러 오다 ليصبح التعبير "يذهب من أجل" أو "يأتي من أجل" مثل:

친구 만나러 학교 가요

وتعني الجملة "أذهب إلى لمدرسة من أجل مقابلة صديقي!" أما في تعبير اليوم جاء الفعل놀다 مكان الهدف لتصبح الترجمة الحرفية تعال للعب! ولكن يستخدم هذا التعبير في الحقيقة كدعوة للزيارة.





شرح الأمثلة

언제든지 우리 집에 놀러 와요!

تعال لزيارة بيتنا في أي وقت

언니가 귀국하면 놀러 갈게!

عندما تعودين إلى البلد سأذهب لزيارتك

واستخدم هنا فعل صعب وهو 귀국하다 بمعني يعود إلى بلده 귀 تعني يعود و국 تعني بلد

부산 오면 선생님 집에 놀러 와!

عندما تزور بوسان تعال لتزورني في بيتي!



