إضاءة برج سيول باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني السعودي

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احتفل جميع أبناء المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة يوم الثالث والعشرين من سبتمبر.

ويرجع تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية إلى يوم الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1932، عندما تم توحيد الحجاز ونجد وملحقاتها تحت اسم المملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود آنذاك.

وبهذه المناسبة، احتفلت السفارة السعودية لدى كوريا الجنوبية باليوم الوطني بإضاءة برج سيول في جبل "نام سان" وسط العاصمة باللون الأخضر الذي يرمز للعلم السعودي، من الساعة السابعة وحتى العاشرة من مساء يوم الأربعاء الماضي.

كما تمت إضاءة البرج بالعلم السعودي وكلمات التهنئة باليوم الوطني السعودي.

ويتمنى القسم العربي بالكي بي إس وورلد راديو أن تعود هذه المناسبة على المملكة العربية السعودية وشعبها بالخير والبركة والمزيد من التقدم والازدهار.