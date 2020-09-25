وكالة كويكا الكورية للتعاون الدولي تختتم برنامج دعم الشركات الناشئة في فلسطين

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عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" احتفالا باختتام برنامج دعم الشركات الناشئة الفلسطينية.

وقد عقد هذا الاحتفال عبر الإنترنت ضمن التباعد الاجتماعي في مواجهة كورونا، وذلك بمشاركة أكثر من 40 شخصا من الجانبين الكوري والفلسطيني.

وخلال الاحتفال تحدث المشاركون عن إنجازات برنامج دعم الشركات الناشئة الفلسطينية الذي تم تنفيذه في فلسطين على مدار 5 سنوات، حيث ألقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء على تطوير 6 سياسات وتقديمها إلى مجلس الوزراء في نهاية عام 2019، وذلك بفضل الدعم المقدم من برنامج دعم الشركات الناشئة الفلسطينية.

وقدمت المؤسسات الشريكة، ومنها مجموعة الاتصالات الفلسطينية، عرضا تقييميا عن نتائج الدعم لهذا البرناج والتي تمثلت في بناء قدرات الشباب من خلال تدريب 671 شخصا، وتعزيز نمو الشركات الناشئة من خلال دعم 125 شركة ناشئة، وخلق 960 فرصة عمل، واستفادة أكثر من 1340 شابا من تعليم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن جانبه أعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الدكتور "إسحق سدر" عن امتنانه وتأكيده على التوجه للتعاون المستقبلي، معربا عن تقديره الصادق للتعاون المثمر بين الحكومتين الكورية والفلسطينية في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وعن أمله في مواصلة هذا التعاون مستقبلا لما له من نتائج مثمرة.

كما أعرب عن شكره للمدير الإقليمي لمكتب "كويكا" في فلسطين "شين يو سونغ" على الجهود الذي بذلها لإكمال المشروع، مع تأكيده على أن الأهداف الرئيسية للمشروع تتمثل في خلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطينيين، وتدريبهم على تأسيس شركات ناشئة، ونقل التكنولوجيا والتجربة الكورية لهم.

وقد تم تمويل برنامج دعم الشركات الناشئة في فلسطين من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" خلال الفترة من 2016 وحتى 2020 من أجل المساهمة في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية لفلسطين.

وضمن هذا البرنامج، قدمت "كويكا" الدعم المالي والفني لتعزيز قدرات الشباب الفلسطينيين، وخلق فرص مهنية من أجل التغلب على البطالة المرتفعة والظروف المحدودة للتنمية الصناعية الناجمة عن الصراع المستمر في المنطقة.

وساهم البرنامج في إنشاء ما مجموعه 27.4 مليون دولار من التأثير الاقتصادي، وهو تأثير مضاعف يبلغ حوالي 2.49 مرة مقارنة بتكلفة المدخلات التي تبلغ قيمتها 7 ملايين دولار.

الجدير بالذكر أن مكتب "كويكا" في فلسطين يدعم حاليا 4 مشروعات تقام في فلسطين، منها مشروع المدرسة الوطنية للإدارة، ومشروع تحسين جودة التعليم في الضفة الغربية، ومشروع إنشاء نظام إعادة التأهيل العام وبناء القدرات في الضفة الغربية، ومشروع تحسين الخدمات الإدارية لوزارة الخارجية.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع مختلفة من برامج التدريب والمنح الدراسية لبناء القدرات الفلسطينة والتي تقام سنويا في كوريا الجنوبية بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية.