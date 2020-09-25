السفير الكوري لدى مصر يبحث مع محافظ أسوان توسيع آفاق التعاون

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قال السفير الكوري في القاهرة "هونج جين أوك" في تغريدة على تويتر: إن مقولة "اللي يشرب من مياه النيل لازم يرجع لها" أمر حقيقي، مشيرا إلى أنه عاد للقاهرة للمرة الثالثة، وتناول مشروب الكركديه المصنوع من ماء النيل بعد حوالي شهرين من عودته.

وأضاف السفير "هونغ" الذي تم تعيينه في منصبه الجديد في شهر يوليو الماضي، أنه زار مؤخرا محافظتين مصريتين جميلتين، في إشارة إلى محافظتي أسوان وبني سويف.

وقال إنه أعجب للغاية بتفتح المصريين لمناقشة أي موضوع يرغبون فيه، مضيفا أنه متحمس للتعرف على المصريين والتواصل معهم.

وفي أثناء زيارته لمحافظة بني سويف في أوائل سبتمبر الجاري، قام بزيارة لجامعة بني سويف التكنولوجية برفقة محافظ بني سويف الدكتور "محمد هاني غنيم".

وأجرى السفير "هونغ" لقاء منفصلا مع محافظ بني سويف، وأكد أن العلاقات بين كوريا ومصر تشهد تنوعا حيث تمتد إلى العديد من المجالات، وفي مقدمتها الاستثمار.

وقام السفير الكوري بزيارة أخرى لمحافظة أسوان الأسبوع الماضي والتقى بمحافظها "أشرف عطية" وعدد آخر من مسؤوليها، وتبادل معهم الآراء حول سبل توسيع آفاق التعاون والتبادل بين كوريا ومحافظة أسوان في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية.

وأعرب "هونغ" عن سعادته البالغة لزيارة أسوان وإعجابه بجمال الطبيعة والآثار الخالدة، مؤكداً على أنه سيتم دراسة كافة المقترحات المطروحة خلال اللقاء وخاصة دعوة المستثمرين والشركات الكورية لإقامة مشروعات جادة ومثمرة ليتوازى ذلك مع الطفرة الكبيرة التى تشهدها العلاقات بين كوريا ومصر.

ومن جانبه، قال محافظ أسوان "أشرف عطية" إنه سيتم إقامة توأمة بين مدينة أسوان وإحدى المدن الكورية السياحية والتاريخية مع فتح المجال أمام الشركات للاستثمار فى صناعات الفوسفات ومستحضرات التجميل والأدوية.

أضاف أنه سيتم تنظيم يوم للثقافة الكورية ومعرض للمنتجات البيئية والتراثية الكورية، وإنشاء مدارس تطبيقية للصناعات وصيانة السيارات وتكنولوجيا الإلكترونيات بدعم من الحكومة الكورية.

وأكد المحافظ "أشرف عطية" أن المحافظة ترحب بزيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها إلى طبيعتها، وخاصة أن أسوان تعتبر إحدى أهم المشاتى والمقاصد السياحية للكوريين، بسبب التنوع فى الأنماط السياحية سواء كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو سفارى وصيد.

كما قام السفير الكوري "هونغ جين أوك" بزيارة لجامعة أسوان، وأجرى لقاء مع رئيس الجامعة الدكتور "أحمد غلاب محمد"، حيث أكد أن الحكومة الكورية ستستمر في تقديم دعمها لقسم اللغة الكورية التي تم إنشاؤه في الجامعة عام 2016.

ووصف السفير "هونغ" افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان بأنه بمثابة جسر للتواصل من أجل تعزيز نطاق التعاون بين كوريا ومحافظة أسوان فى مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم.

وخلال هذا اللقاء، قام المركز الثقافي الكوري بالتبرع بأكثر من 500 كتاب كوري لمكتبة جامعة أسوان.