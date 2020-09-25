أكثر من 300 مشاركة تتنافس في الدورة السادسة لجائزة الشيخ حمد للترجمة

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أعلن مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، عن انتهاء لجنة تسيير الجائزة من عملية الفرز الأولي للترشيحات التي تقدمت للجائزة في موسمها السادس لعام 2020، حيث بينت اللجنة أن عدد المشاركات تجاوزت 300 مشاركة تمثل أفرادا ومؤسسات معنية بالترجمة من 42 دولة عربية وأجنبية.

وقالت الدكتورة "حنان الفياض"، الناطق الإعلامي باسم جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، إن المشاركات زادت هذا العام عن الدورة السابقة التي شهدت 234 مشاركة، ما يدل على نجاح الجائزة في تحقيق رسالتها في التواصل الحضاري والمعرفي على المستوى العالمي.

وأوضحت أنه سيتم اعلان أسماء الفائزين بالجائزة يوم الثاني عشر من ديسمبر، موضحة أن المشاركات مثلت قارات العالم، ومن بين الدول العربية التي شاركت في الجائزة هذا العام: قطر، وعمان، والكويت، والعراق، وسوريا، وفلسطين، والأردن، ولبنان، وتونس، والجزائر، والمغرب.

ومن بين الدول الأجنبية المشاركة: النيجر، ونيجيريا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وايران، وأفغانستان، وباكستان، وبنغلاديش، والهند، والسويد، وهولندا، وبلجيكا، والدانمارك، وكندا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية.

وتسعى الجائزة التي تأسست في عام 2015 في قطر إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح، كما تطمح إلى تأصيل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي.

وتبلغ قيمة جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي مليوني دولار أمريكي، تتوزع على 3 فئات، الفئة الأولى هي جوائز الترجمة في الكتب المفردة، وتبلغ قيمة كل واحدة من هذه الجوائز مائتي ألف دولار.

والفئة الثانية هي جوائز الإنجاز في اللغات الخمس المختارة، ومن بينها اللغة الكورية، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذه الفئة مليون دولار موزعة على إنجازات كل لغة.

أما الفئة الثالثة فهي جائزة الإنجاز في اللغتين الرئيسيتين، وتبلغ قيمة هذه الجائزة مائتي ألف دولار.

وقد اعتمدت جائزة الشيخ حمد في دورتها السادسة لعام 2020 اللغة الفارسية لغة رئيسية ثانية بعد الإنجليزية، وخمس لغات في فئات الإنجاز لهذا الموسم.

وهي فئتا الترجمة من وإلى اللغة العربية والإنجليزية، وفئتا الترجمة من وإلى العربية والفارسية، وفئة جائزة الإنجاز في اللغتين الرئيسيتين الإنجليزية والفارسية، بالإضافة إلى فئات جوائز الإنجاز في ترجمات اللغات المختارة من العربية وإليها وهي: البشتو، والبنغالية، والسويدية، والكورية.