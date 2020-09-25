إدراج اثنين من الكوريين ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم

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اختارت مجلة "تايم" الأمريكية "جونغ أون كيونغ" رئيسة الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، و"بونغ جون هو" المخرج السينمائي الكوري ليكونا ضمن قائمة "الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2020".

وتم اختيار "جونغ" في مجال القادة ضمن قائمة المجلة، فيما تم اختيار المخرج "بونغ" في مجال الفنانين.

وقالت مجلة "تايم" إنها اختارت رئيسة هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ" تقديرا للإنجازات والنتائج الفائقة التي حققتها في الحجر الصحي وسط جائحة كورونا.

وأضافت المجلة نقلا عن الرئيس الكوري "مون جيه إين" قوله إن الوقاية الكورية أصبحت نموذجا عالميا في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن "جونغ" لعبت دورا رئيسيا في نجاح الوقاية الكورية من خلال التواصل الجدي والصريح مع الشعب. وأشاد الرئيس "مون" بصدق "جونغ"، قائلا إن صدقها سيكون مثالا ملهما للذين يحاربون فيروس كورونا في أرجاء مختلفة من العالم.

وكانت ومازالت رئيسة الهيئة "جونغ" تقدم كل صباح إحاطة صادقة وواضحة عن حالات الإصابات بفيروس كورونا منذ الإبلاغ عن أول إصابة بالفيروس في كوريا الحنوبية، حيث نسب الشعب الكوري الفضل لها في مكافحة الوباء، كما أصبح الشعب طرفا في الوقاية الذاتية، وهو ما مكن البلاد من كبح انتنشار فيروس كورونا.

ومن جهة ثانية، ضمت قائمة الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا في العالم لهذا العام المخرج الكوري "بونغ جون هو"، مخرج فيلم "الطفيلي" الذي فاز بجائزة الأوسكار هذا العام كأفضل فيلم أجنبي.

وفيلم "الطفيلي" هو فيلم كوميديا سوداء يتحدث عن الفجوة بين الأغنياء والفقراء، والصراع الطبقي.

ويقول نقاد السينما إن المخرج "بونغ" لديه قدرة فائقة على إنتاج أفلام ذات قيمة فنية وشعبية في آن واحد، مثل "ذكريات القتل"، و"المضيف"، و"ثاقبة الثلوج".

ومن جانبه، قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن الخيال والحساسية التي أبداها المخرج "بونغ جون هو" في فيلم "الطفيلي"، أصبحت مصدر فخر كبير للشعب الكوري.

وأعرب الرئيس "مون" عن أمله في أن يسهم اختيار اثنين من الكوريين ضمن قائمة "تايم" في تشجيع أفراد الشعب الكوري الذين يمرون حاليا بفترة صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن مجلة "تايم" تكشف كل عام عن قائمة "الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا" منذ 17 عاما.

ومن بين الكوريين الذين تم إدراجهم من قبل في هذه القائمة، الرئيس الكوري "مون جيه إين" في عام 2018، وفرقة "بي تى إس" ورئيس اللجنة الدولية للتغيرات المناخية "لي هوي سونغ" في العام الماضي.

وضمت قائمة هذا العام عددا من القيادات الصحية لدورهم خلال جائحة كورونا، منهم رئيس منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس"، وكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة "أنتوني فاوتشي".