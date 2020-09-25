مشروع الميزانية التكميلية الإضافية الرابعة

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وافق مجلس الوزراء الكوري يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون الميزانية التكميلية الإضافية الرابعة التي تبلغ 7.8 تريليون وون، بعد أن أقره البرلمان مساء يوم الثلاثاء.

وسوف تخصص الحكومة هذه الميزانية الإضافية في تقديم دعم لأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة التي اضطرت إلى تعليق أعمالها خلال التباعد الاجتماعي المعزز، وتخطط لدفع المعونات المالية في أسرع وقت ممكن قبل حلول عيد الحصاد "تشوسوك".

وبموجب خطة الحكومة، سيتم استخدام 3.8 تريليون وون، أي حوالي نصف الميزانية، لدعم أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة، بحيث تدفع الحكومة مليون وون لكل صاحب أعمال حرة عانى من انخفاض في حجم المبيعات بسبب وباء كورونا.

كما سيتم دفع 1.5 مليون وون لكل صاحب مطعم خضع للقيود المفروضة على وقت التشغيل، ومليوني وون لكل صاحب مقهى للإنترنت وللمعاهد التعليمية الخاصة وغرف القراءة الخاصة الخاضعة لتعليق التشغيل.

وسيتم أيضا دفع 20 ألف وون للشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 16 عاما و34 عاما، والمسنين الذي تتجاوز أعمارهم 65 عاما كدعم لتسديد تكاليف الاتصالات الهاتفية.

وستخصص الحكومة جزءا من الميزانية الإضافية في تطعيم لقاحات الإنفلونزا بالمجان لمليون و500 ألف من الضعفاء والمعاقين، وضمان توفير لقاحات فيروس كورونا لـ10 ملايين و370 ألفا من سكان البلاد.

ومن المتوقع أن يتم دفع الدعم المالي لأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة يوم الثامن والعشرين من سبتمبر، أي قبل يومين من بدء عطلة "تشوسوك"، فيما سيتم دفع الدعم المالي للآخرين على مرحلتين، المرحلة الأولى قبل عيد "تشوسوك" والمرحلة الثانية بعده.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 59 عاما التي تحصل فيها الحكومة الكورية على أربع ميزانيات إضافية في غضون عام واحد، حيث صادق البرلمان على مشروع قانون الميزانية الإضافية الأولى التي تبلغ 11.7 تريليون وون يوم 17 مارس، والميزانية الإضافية الثانية التي تبلغ 12.2 تريليون وون يوم 30 أبريل، والميزانية الإضافية الثالثة التي تبلغ 35.1 تريليون وون يوم 3 يوليو.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" إن الميزانيات التكميلية الإضافية الأربع قد تم تخصيصها من خلال إصدار سندات وطينة، موضحا أنها لا تكفى لتغطية جميع الخسائر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وفي الواقع، يزداد القلق من احتمال تعرض السلامة المالية للحكومة للضعف بسبب زيادة الديون الوطنية منذ بداية هذا العام.