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عرض فيلم وثائقي خاص بفرقة بلاك بينك على نتفليكس

#أخبار الساحة الفنية l 2020-09-28

من أغانى القمة

ⓒ YG Entertainment

من المقرر أن يتم عرض فيلم وقائقي خاص بفرقة "بلاك بينك" على نتفليكس يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر القادم.

ويتناول الفيلم الوثائقي الذي أخرجته المخرجة "كارولاين صوه"، قصة نجاح عضوات الفرقة في الحصول على النجومية، بعد أن كن متدربات مؤهلات قبل أربع سنوات.

ويعد هذا الفيلم بعنوان "بلاك بينك: تضيء السماء"، الرابع من نوعه الذي تنتجه نتفليكس حول الفنانات العالميات المشهورات بعد "ليدي غاعا" و"بيونسيه" و"تايلر سويفت".

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