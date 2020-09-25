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آر إم قائد فرقة بي تي إس يتبرع لمؤسسة فنية

#أخبار الساحة الفنية l 2020-09-28

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Entertainment

قدم المطرب "آر إم" قائد فرقة "بي تي إس" تبرعا بقيمة 100 مليون وون، أي ما  يعادل حوالي 85 ألف دولار، للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر.

وجاء هذا التبرع بمناسبة عيد ميلاد المطرب "آر إم"،  وسوف يتم استخدامه لتوزيع 4 آلاف منشور فني خاص لكبار أساتذة الفن المعاصر الكوري على المكتبات العامة ومكتبات المدارس في جميع أنحاء البلاد.

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