إقامة نسخة مصغرة من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في أكتوبر

فايز بركات: عندما يكون الجمال طريقا لفهم أعمق للوجود
2020-09-25
#أخبار الساحة الفنية l 2020-09-28
تقرر إقامة نسخة مصغرة من مهرجان بوسان السينمائي الدولي يوم الحادي والعشرين من أكتوبر القادم، أي بعد أسبوعين من الموعد المقرر، بسبب جائحة كورونا.
وقالت اللجنة التنظيمية إنه لن تكون هناك أحداث افتتاحية أو ختامية أو أحداث خارجية أخرى ، ولكن ستقام بعض الأحداث عبر الإنترنت.
ولم يتم توجيه دعوة لأي شخصية من الخارج لحضور مهرجان هذا العام.
2020-09-25
2020-09-25
2020-09-25
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