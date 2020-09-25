إقامة نسخة مصغرة من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في أكتوبر

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تقرر إقامة نسخة مصغرة من مهرجان بوسان السينمائي الدولي يوم الحادي والعشرين من أكتوبر القادم، أي بعد أسبوعين من الموعد المقرر، بسبب جائحة كورونا.

وقالت اللجنة التنظيمية إنه لن تكون هناك أحداث افتتاحية أو ختامية أو أحداث خارجية أخرى ، ولكن ستقام بعض الأحداث عبر الإنترنت.

ولم يتم توجيه دعوة لأي شخصية من الخارج لحضور مهرجان هذا العام.