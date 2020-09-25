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عضوة سابقة لفرقة عصر البنات تصدر رواية

#أخبار الساحة الفنية l 2020-09-28

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

ستصدر المطربة "جيسيكا" العضوة السابقة لفرقة "عصر البنات" رواية تتضمن سيرتها الذاتية. 

وسيتم إصدار الرواية التي تحمل عنوان "يلمع" يوم التاسع والعشرين من سبتمبر، وتتناول خبراتها في مجال الصناعة الترفيهية في كوريا الجنوبية.

وقد تم نشر كتاب رواية "جيسيكا" في الأصل باللغة الإنجليزية، وحصل الكتاب على عقود نشر في 11 دولة، منها كوريا الجنوبية.

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