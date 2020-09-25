المحكمة العليا تحكم على جونغ جون يونغ وتشيه جونغ هون بالسجن

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أصدرت المحكمة العليا الكورية حكما نهائيا بشأن طلب الاستئناف المقدم من "جونغ جون يونغ" و"تشيه جونغ هون".

وكان محكمة سيول قد حكمت في شهر نوفمبر من العام الماضي على "جونغ جو يونغ" بالسجن لمدة 6 سنوات، وعلى "تشيه جونغ هون" بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة الاغتصاب الجماعي.

وقام المتهمان "جونغ" و"تشيه" بالاستئناف على هذا الحكم، حيث طالبا بتخفيف العقوبة، بينما طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة أشد عليهما.

وفي شهر مايو الماضي، قامت محكمة سيول العليا بتخفيض عقوبة "جونغ" إلى 5 سنوات، وتخفيض عقوبة "تشيه" إلى سنتين ونصف، ورفع المتهمان مجددا استئنافا مطالبين بحكم أخف من ذلك، وهو ما أوصل القضية إلى المحكمة العليا.

وقررت المحكمة العليا رفض طلب الاستئناف الأخير، وأكدت على الحكم بسجنهما بـ5 سنوات وسنتين ونصف.