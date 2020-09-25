غياب القيود علي الويبتون يساعد علي نشر التمييز والكراهية

يجري حاليا في دائرة "الويب تون"، أي القصص المصورة على الإنترنت، جدلا حول ضمان حرية التعبير، إذا كان هذا التعبير مفرطا ويخرج عن حدود الأخلاقيات العامة فهل يجب فرض قيود عليه؟ أم على الرغم من ذلك نسمح له بالحرية؟

الجدير بالذكر ان كوريا تشتهر بسمعة عالية في هذا المجال وقد انتشر مصطلح "ويبتون" في كوريا منذ أن ظهر لأول مرة منذ عام 2003 وحتى عام 2014 اي بعد 10 سنوات تطورت هذه الدائرة تطورا ملحوظا حيث تم نشر أكثر من 500 ويبتون وسبب هذا التقدم السريع في مجال الويبتون أنه يمكن لأي شخص حتى لو كان مجرد طالب أو موظف أن يعمل ذلك بشرط أن يكون لديه فقط رغبة في التأليف وموهبة في الرسم الديجيتالي، بفضل تلقى رد فعل مستخدمي هذه الخدمة يحقق بعض المؤلفين نجاحا ملحوظا وعوائد مالية ضخمة ويستمتعون بمحبة وشعبية من قبل الجمهور فإن بعض الأعمال تحظى بشعبية كبيرة في الخارج أيضا خاصة محبي اللغة الكورية والراغبين في تعلم اللغة الكورية حيث يستخدمون أعمال الويبتون هذه كمادة دراسية ويُقدر حجم السوق في هذا المجال بأكثر من مليار دولار لذلك يشتد التنافس فيها بشكل طبيعي كما تظهر أعراض سلبية نتيجة لذلك. وهي أعراض تتعلق بمحتويات بعض الأعمال التي تعبر عن تسخير ذوي الحاجات، وكراهية النساء، وبعض المشاهد العنيفة أو الجنسية.

الجدير بالذكر ان بعض الأعمال هناك التي واجهت انتقاد من قبل عشاق الويبتون أنفسهم فقد انتقدوا احد المؤلفين وبعض أعماله مما جعل المؤلف يعتذر عن ذلك وكذلك الموقع الذي نشرها ثم تم حذفها، لكن الانتقادات تشتد يوما بعد يوم وذلك بوجه خاص بعد أن دافع مؤلف آخر عن تلك المحتويات المثيرة للجدل والغضب قائلا إنه حرية التعبير وعلى الرغم من أن تلك المشاهد المثيرة للجدل مخصصة فقط للكبار الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، إلا أن الناس يشددون على إلغاء نشر الويبتون وعدم السماح لأولئك المؤلفين بالتأليف مرة أخرى.

يذكر ان هناك جهة تقيد محتويات الويبتون وهي لجنة مختصة عندما ترى أنه توجد مشكلة في محتوى الويبتون، تطلب من المؤلف ومؤسسة النشر إنهاء خدمة النشر أو الحد من وصول الصغار إلى هذا الويبتون أو التأكيد على هوية المستخدم، إلى جانب تغيير المحتوى لكن نتيجة للنمو السريع في سوق الويبتون وأيضا إعادة انتاج بعض الويبتون كألعاب على الإنترنت أو دراما أو أفلام أصبح الويبتون يحتاج إلى قيود أكثر صرامة ونسمى مثل هذا الويبتون بأنه مصدر واحد ذو استخدامات متعددة فسوق الويبتون نمت بسرعة قبل أن تضع اللجنة ذات الصلة النظام والأحكام المطلوبة، لذلك يجمع الخبراء على أهمية وضع مقياس جديد ودقيق فيما يتعلق بالتعبير عن التمييز أو الكراهية وهذا ليس أمرا سهلا لأن بعض الناس يشددون على أهمية حرية التعبير في المجال الفني والويبتون ضمن هذا المجال.